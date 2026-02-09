Canciller descarta que Gobierno ingrese "por la fuerza" a Embajada de México: "Ni siquiera se está considerando"

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, brindó declaraciones sobre la situación de la expremier del Gobierno de Pedro Castillo Terrones, Betssy Chávez Chino. Sobre ello, reiteró que el actual gobierno de transición no ingresará "por la fuerza" a la Embajada de México.

Descartan ingreso a la Embajada de México

La mañana de este lunes 9 de febrero el canciller peruano fue consultado respecto al accionar del Gobierno peruano sobre la Embajada mexicana en nuestro país, ello luego que la Cancillería expresara su malestar tras la difusión de grabaciones y mensajes con carácter político realizados por Betssy Chávez en las inmediaciones del consulado donde se encuentra asilada.

"En primer lugar quiero reiterar, con absoluta firmeza, que el Gobierno del Perú no va a ingresar por la fuerza a la Embajada de México. Eso ni siquiera se está considerando, simplemente no vamos a hacerlo", manifestó de Zela.

Además, brindó mayores detalles de su viaje a Washington D.C., en Estados Unidos, que realizó la semana pasada en donde se reunió con autoridades norteamericanas así como con organismos multilaterales con el objetivo de fortalecer la coordinación regional en temas de democracia, derechos humanos, seguridad y defensa.

"En Washington aproveché para tener conversaciones con distintos representantes de varios países ante la Organización de los Estados Americanos precisamente porque nuestra misión ante la OEA está junto a un número importante de países una propuesta específica para que el Consejo Permanente de la OEA apruebe a consulta al Comité Jurídico Interamericano sobre la aplicación de la Convención de Caracas", indicó.

La visita del papa León XIV

En otro momento el titular de Torre Tagle se pronunció sobre la próxima visita del papa León XIV que se prevé que se llegue a concretar entre noviembre y diciembre del presente año, tal y como lo dio a conocer monseñor Carlos García, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana.

"La invitación formal firmada por el presidente Jerí ha sido enviada y recibida por su santidad. Su expresión es que tiene un gran interés en viajar a nuestro país y quiere tratar de concretar ese viaje en lo posible durante este año (...) hasta el momento no tenemos una fecha, en cuanto la tengamos iniciaremos las preparaciones", indicó.

Como vemos, en conferencia de prensa, el canciller Hugo de Zela reiteró que el Gobierno peruano no ingresará a la Embajada de México, esto en el marco de la situación de la asilada expremier Betssy Chávez, quien días atrás realizó videos y emitió mensajes de índole político en dicho consulado.