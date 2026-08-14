Carlos Mesías y Alfonso López Chau asumirán las comisiones de Constitución y Economía en el Senado

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Senado de la República eligió a las mesas directivas de dos de sus grupos de trabajo más relevantes para el periodo anual de sesiones 2026-2027: la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, que estará encabezada por el senador Carlos Mesías Ramírez (Fuerza Popular), y la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor, que será presidida por el senador Alfonso López Chau (Ahora Nación)

El Senado eligió a los nuevos presidentes de las comisiones de Constitución y Economía

El senador Carlos Mesías Ramírez, de Fuerza Popular, fue elegido presidente de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado para el periodo anual de sesiones 2026-2027. La elección contó con el respaldo mayoritario del pleno de este grupo de trabajo, definiendo también a Rogger Astucuri Laura (Partido Cívico Obras) en la vicepresidencia y a Katherine Ampuero Meza (Renovación Popular) en la secretaría de una de las mesas directivas más determinantes de la Cámara Alta.

Durante la sesión conducida por Alejandro Aguinaga Recuenco, Mesías asumió la conducción del espacio que revisará las reformas constitucionales enviadas por la Cámara de Diputados, asegurando que garantizará igualdad de tiempo y oportunidades para el debate entre todas las bancadas representadas. Asimismo, se estableció que la comisión desarrollará sus actividades ordinarias los martes a las 10:00 a.m.

Por su parte, el senador Alfonso López Chau, de la bancada Ahora Nación, asumió por unanimidad la presidencia de la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor. La mesa directiva queda completada por Víctor Noriega Reátegui (Fuerza Popular) como vicepresidente y Patricia Iturregui Byrne (Buen Gobierno) en el cargo de secretaria.

La Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Senado de la República para el Período Anual de Sesiones 2026-2027 se instaló esta mañana y sus integrantes eligieron como su presidente al senador Alfonso López Chau (Ahora Nación). https://t.co/l3PtJ9ZpiO pic.twitter.com/3BLyIZPGwo — Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 14, 2026

López Chau precisó que su plan de trabajo se articulará sobre ejes de diálogo, pluralismo y rigor técnico durante las sesiones presenciales fijadas para los lunes a las 3:00 p.m.

Distribución de las mesas directivas en la Cámara Alta

Paralelamente, el Senado avanzó en la definición del resto de sus comisiones permanentes. Las bancadas acordaron las directivas para Inteligencia, presidida por Fernando Rospigliosi; Control Político, liderada por Martha Moyano; Gestión del Estado, a cargo de Percy Osorio Palpán; Justicia y Derechos Humanos, con Katherine Ampuero al frente; y Desarrollo Productivo, encabezada por Daniel Barragán Coloma.

Además, Susana Matute asumió Salud y Educación, Hugo Ccahuana liderará Procedimientos Especiales y Francisco Calisto Giampietri la Comisión de Defensa Nacional.

Con estas instalaciones, la Cámara Alta completa la conformación de sus grupos parlamentarios clave. En este esquema, Fuerza Popular mantiene el control de la mayor cantidad de presidencias estratégicas, incluyendo Constitución, Inteligencia, Control Político y Presupuesto, mientras que colectivos como Juntos por el Perú, Renovación Popular, Buen Gobierno y Obras asumen la conducción de las demás comisiones ordinarias.