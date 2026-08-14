PNP no registró ataques al transporte durante 19 días previo al ocurrido en Ate, según Dirincri

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Víctor Revoredo, sorprendió al señalar que durante 19 días consecutivos no se registraron atentados ni amenazas contra el transporte público.

"No es arte de magia", dijo, subrayando que el silencio criminal fue producto de operativos e inteligencia policial, aunque lanzó críticas directas al Ministerio Público por no atender las solicitudes de detenciones preliminares contra presuntos cabecillas de las mafias.

Casi tres semanas sin ataques

Revoredo explicó que el lapso sin ataques se rompió con el atentado en Ate contra un bus de la empresa Nuevo Horizonte, pero insistió en que el trabajo de la PNP permitió contener la violencia durante casi tres semanas.

"Si la criminalidad avanza es por absoluta responsabilidad de quien habla. Créanme que los detectives están haciendo todos los esfuerzos", afirmó, en referencia al compromiso de los agentes para proteger a los transportistas.

El jefe policial cuestionó que, pese a los esfuerzos de la PNP, el Ministerio Público no haya atendido las medidas solicitadas para detener a los criminales.

"Hay una entidad muy respetuosa y constitucional que habla de atentados, pero ¿y dónde están las detenciones preliminares que les pedimos? El compromiso lo tenemos, eso nos motiva", señaló, en clara alusión a la Fiscalía.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo, aseguró que durante 19 días no se registraron amenazas ni atentados contra el sector transporte. El jefe policial deslizó que este resultado responde al trabajo de inteligencia contra la criminalidad.



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Sin embargo, lejos de descargar toda la responsabilidad en la Fiscalía, Revoredo insistió en que esta falta de coordinación limita la efectividad de las acciones policiales, lo que luego resulta en reclamos desde el sector transporte.

"Es un derecho que nuestros hermanos transportistas hagan sus reclamos. Yo les respondo como autoridad, créanme que esas personas que atentaron contra las empresas de transporte, tras 19 días sin ninguno, no es arte de magia", enfatizó.

Más de 200 ataques al transporte público

Las declaraciones de Revoredo se dan en un escenario marcado por la violencia contra el transporte público. Según el Ministerio Público, entre agosto de 2024 y mayo de 2026 se registraron 214 atentados en Lima y Callao, con un saldo de 152 fallecidos y 131 heridos. La mayoría de ataques se produjo en plena ruta, ejecutados por sicarios en motocicletas y con armas de fuego.

El atentado en Ate, que dejó gravemente herido al conductor Julio Enrique Serra Centurión, reactivó la alarma gremial y la evaluación de un paro nacional. Los dirigentes sostienen que el Plan Escudo no ha logrado frenar la ola de violencia y que la coordinación entre Policía y Fiscalía es insuficiente.

El balance de Revoredo busca mostrar que la PNP sí ha logrado resultados concretos, pero también expone la tensión institucional con el Ministerio Público. Mientras los gremios evalúan medidas de fuerza, el reto sigue siendo articular una estrategia conjunta que garantice seguridad en las rutas y confianza en el sistema de justicia.