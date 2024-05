Dina Boluarte: Fiscalía de la Nación presenta denuncia constitucional contra la presidenta por caso 'Rolex'

El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por presunto cohecho pasivo impropio, en el marco del caso 'Rolex'.

Mediante la Carpeta Fiscal N° 68-2024, el titular del Ministerio Público (MP) formuló la medida contra Boluarte Zegarra ante el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto.

De tal modo, se conoció que la denuncia constitucional contra Dina Boluarte es por ser la presunta autora del delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos en la modalidad de cohecho pasivo impropio.

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio Público (MP) informó que esta medida se tomó a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.

Como se recuerda, la congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, anunció que presentará una denuncia constitucional contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, debido a que se ausentó 12 días del cargo por presuntas cirugías estéticas.

En diálogo con Exitosa, la parlamentaria declaró que, en la información que le brindaron, la mandataria no solicitó ningún descanso médico, por lo que no existió ningún "descuento de haberes". También, criticó que no hay algún detalle sobre las actividades que realizó la jefa de Estado del 29 de junio al 09 de julio del 2023.

"Ya me ha llegado el pedido de información y en esta información se me ha señalado es de que la señora no ha solicitado ningún descanso médico. En consecuencia, no hubo ningún descuento de haberes. No se me ha detallado que actividades ha cumplido en ese lapso de tiempo. No hay ningún detalle sobre eso. Lo que si se me ha alcanzado es una relación de dispositivos y leyes que han sido publicadas. Eso no necesariamente acredita un ejercicio efectivo de la Presidencia", declaró.