César Ochoa justifica decisión del TC sobre caso de Arsenio Oré: "Los fiscales tienen un deber de objetividad"

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), César Ochoa, justificó la decisión del colegiado sobre el caso de Arsenio Oré y apuntó que los fiscales deben tener objetividad.

En entrevista con Canal N, el letrado manifestó que los fiscales deben buscar la verdad y no condenas. También, indicó que ellos deben cumplir su rol.

"No es un tema imparcialidad. Los fiscales tienen un deber de objetividad. Ellos denuncian, investigan y acusan, pero tienen que mantener la objetividad. No se trata de buscar condenas, sino buscar la verdad. Si como fiscal me alejo de la verdad, por conseguir una condena, no estaría cumpliendo mi rol", declaró.