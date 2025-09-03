César Sandoval: "Estoy recibiendo amenazas de denuncias penales porque quieren que firme una adenda para un privado"

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, denunció que ha recibido presiones e incluso amenazas de denuncias penales por negarse a firmar una adenda a favor de una empresa privada. El titular del MTC calificó esta situación como un intento de tráfico de influencias.

Ministro César Sandoval denuncia amenazas

El ministro César Sandoval inauguró este miércoles, 3 de septiembre, el Servicio Extraordinario 08 del Corredor Azul, que conecta de manera directa el Cercado de Lima con San Martín de Porres, con una tarifa de S/ 2, beneficiando a más de 6 mil usuarios diarios.

Sin embargo, la ceremonia estuvo marcada por cuestionamientos sobre su enfrentamiento con el alcalde Rafael López Aliaga por el tren Lima-Chosica, ya que como se recuerda, el burgomaestre durante una inspección que realizó de los avances en el bypass Las Torres, tildó de "payaso" al titular del MTC por "frenar" el avance del proyecto ferroviario de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

En ese marco, Sandoval no pudo evitar responder a la prensa y aprovechó en denunciar que ha recibido presiones e incluso amenazas de denuncias penales por no firmar una adenda a favor de un privado para acelerar el inicio de operaciones del tren Lima-Chosica, que según señaló "sin contar con los respectivos expedientes técnicos" referente a los trenes traídos de EE. UU.

"Yo estoy recibiendo presiones y hasta amenazas de denuncias penales porque quieren que firme una adenda para un privado. Eso sí se llama tráfico de influencias. (...) (¿Quién lo amenaza? ¿El alcalde de Lima lo está amenazando?) No, está denunciándome penalmente", expresó.

Asegura voluntad política en proyectos de transporte

Tras calificar esas amenazas como "tráfico de influencias" para que él pueda beneficiar directamente a un contratista privado, el titular del MTC reiteró que desde su cartera existe voluntad política para ejecutar proyectos de transporte, pero dentro del marco legal correspondiente y con garantías para la seguridad de la ciudadanía.

"Hay que hacer paraderos, estaciones, cruces, señalización. Es normativamente legal que se hagan las cosas de acuerdo a los procedimientos legales. Está en juego la vida y la salud", sostuvo Sandoval a los medios de comunicación.

Seguidamente, precisó que, pese a las presiones que viene recibiendo y la "burocracia es frustrante", seguirá con su compromiso de cumplir con las normas legales.

Noticia en desarrollo...