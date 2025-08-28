MTC presentará proyecto de trenes de cercanía modernos: "No será con descartes de EE. UU."

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, anunció que su sector presentará un proyecto de trenes de cercanía modernos, que incluye el tramo Lima-Chosica. Además, aseguró que no se usarán locomotoras "descartadas de Estados Unidos".

Proyecto ferroviario del MTC: ¿Alistan trenes modernos?

En medio del debate por la necesidad de la capital de contar con un sistema de transporte adecuado que cuente con una infraestructura eficiente y ayude a los peruanos a evitar el tráfico, el ministro Sandoval, en conversación con el programa 'Hablemos Claro', confirmó que tienen en la mira un importante proyecto ferroviario clave para Lima.

Según detalló, el Ejecutivo tendría grupos técnicos trabajando para poner en marcha un sistema ferroviario seguro, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Estos trenes no solo buscarían conectar Lima con Ica, Barranca y Abancay, sino que se emplearán en el futuro tramo de Lima a Chosica.

Seguidamente, no dudó en destacar que, en comparación de otros proyectos presentados, las maquinarias que traería su sector serían de última generación, sin locomotoras descartadas por otros países como EE. UU., que son considerados, por muchos, como "chatarras de 40 años". Incluso, señaló que no usarían trenes con más de seis décadas de antigüedad, como las que aún circulan en Cusco.

"Te doy la noticia. Estoy coordinando con el MEF porque también, así como el tren Lima-Ica, Lima-Barranca, Lima-Abancay, también vamos a poner en marcha nuestro proyecto de trenes de cercanía que incluye Lima-Chosica. Esos trenes de 40 años descartados en EE. UU. y los de 60 años que se usan en el Cusco, seguramente también van a ser descartados", expresó el titular del MTC.

En coordinación con el MEF

El ministro César Sandoval ratificó que desde "hace cuatro años vienen tomando las acciones" necesarias para brindar a la ciudadanía un mejor sistema de transporte con trenes que no sean de segunda mano. Asimismo, agregó que han planificado lo que considera la etapa para "el plan ferroviario hasta el año 50".

"Hemos tomado con la presidenta Boluarte esta decisión de sacar adelante la modernización del plan ferroviario de aquí al año 50. Estamos empezando, y ya se está estructurando las coordinaciones de país a país, de gobierno a gobierno con el tren de Lima-Ica, Lima-Abancay y, Lima-Barranca. Hace tres días tuve una reunión con el MEF y estamos por empezar los estudios", señaló.

Titular del MTC sobre el Ministerio Público

Durante su entrevista con el periodista Nicolás Lúcar, el ministro César Sandoval aprovechó en señalar que existiría un grave problema en el Ministerio Público; ello en el marco del último allanamiento a la vivienda del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte.

Según indicó, la Fiscalía de la Nación se ha "convertido en un instrumento político" por lo que presentará un proyecto de ley ante el Ejecutivo para reestructurarlo.

"No se puede negar que el Ministerio Público se ha convertido en un instrumento político (...) Lo que corresponde es restructurar el Ministerio Público. (¿Van a presentar un proyecto de ley?) Voy a proponer ante el Ejecutivo", indicó para las cámaras de Exitosa.

De esta manera, en exclusiva con Exitosa, el ministro del MTC, César Sandoval, confirmó el proyecto de trenes de cercanía modernos, que incluye el tramo Lima-Chosica. Sostuvo que no usarán locomotoras antiguas o "descartadas de EE. UU." para garantizar la seguridad de todos los peruanos.