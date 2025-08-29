MML exige al gobierno de Boluarte salida de César Sandoval del MTC para dar luz verde al Tren Lima-Chosica

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El enfrentamiento entre la Municipalidad de Lima Metropolitana y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no tiene cuando acabar. Esta pugna inició con la llegada del prime lote de trenes de la empresa Caltrain desde Estados Unidos para supuestamente iniciar operaciones entre la capital y Chosica.

Sin embargo, desde el primer momento, el titular del MTC, César Sandoval, indicó que esta iniciativa no contaba con las condiciones mínimas para ser aprobada debido a la falta de informes técnicos y estos requisitos. A partir de ahí, el alcalde Rafael López Aliaga denunció que dicho ministerio bloquea su proyecto con fines políticos.

MML exige la salida de César Sandoval

Ahora, la Municipalidad Metropolitana de Lima emitió un comunicado donde acusan al gobierno de Dina Boluarte de 'oponerse al bienestar de Lima'. Seguidamente, compartieron un total de siete requerimientos para que esta iniciativa pueda darse en el más breve plazo posible.

El principal pedido es que César Sandoval deje de ser ministro de Transportes y Comunicaciones ante su postura contraria al Tren Lima-Chosica. Además de ello, exigieron un decreto de urgencia para acelerar los trámites que se deben cumplir para que el proyecto sea puesto en marcha.

"Cambio de titular en el MTC, ante la falta de voluntad y coordinación que sigue frenando el desarrollo de esta obra clave. Promulgación inmediata del Decreto de Urgencia que permita acelerar los plazos y dar viabilidad al proyecto", indicó la primera parte del comunicado.

Plazos podrían acortarse

El pedido de la Municipalidad de Lima se da a solo días de que el propio César Sandoval dejara en claro que la iniciativa ha tenido un avance importante respecto a los plazos que tienen que cumplirse.

Según precisó, estos podrían acortarse, pero para ello se deberá realizar los estudios necesarios y ejecutar la planificación correspondiente para que los trenes comiencen a transitar.

"Lo cierto es que hemos coincidido todos en que el mecanismo podría acortarse, pero también hemos coincidido todos en que debe haber estudios, planificación y normativas claras para sacar adelante lo que todos podemos", señaló días atrás.

Es importante precisar que en un inicio la cartera de transportes indicó que este tren podría iniciar operaciones recién en 18 meses hasta que se pueda implementar todo lo necesario.

De esta manera, la Municipalidad Metropolitana de Lima pidió al gobierno de Dina Boluarte que César Sandoval sea separado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para darle luz verde al tren Lima-Chosica.