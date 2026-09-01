Comisión de Defensa: aprueban citar a ministros de Defensa e Interior por seguridad nacional

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno aprobó por unanimidad citar a dos ministros de Estado para evaluar la estrategia gubernamental frente a la delincuencia. El acuerdo parlamentario se produjo luego de que legisladores saludaron la captura en Bolivia de alias Jhonsson Pulpo, señalando como presunto líder de la organización criminal Los Pulpos.

Convocatoria parlamentaria y fiscalización al Poder Ejecutivo

Desde el Congreso de la República, la comisión legislativa abordó la presencia de los funcionarios para ejercer sus funciones de control político y fiscalizar las acciones operativas desarrolladas en el país. En ese contexto, la mesa directiva procesó el pedido formal para requerir la comparecencia de los titulares de las carteras responsables del orden interno y de la seguridad nacional.

El grupo de trabajo legislativo formalizó el acuerdo aprobatorio que fija el marco de la citación para ambos integrantes del Gabinete Ministerial. En ese sentido, la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno aprobó una moción para citar al titular del Interior, César Astudillo, y al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde. La medida contó con 17 votos a favor de los parlamentarios presentes en la Cámara de Diputados

Cuestionamientos por violencia regional y agenda legislativa

Los ministros de Estado deberán acudir al Congreso para explicar las estrategias del Ejecutivo en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, habiéndose precisado que los miembros del grupo de trabajo señalaron que la sesión debe realizarse a la brevedad posible y que la citación formal con el día y la hora exacta se determinará en la siguiente reunión. La citación surge en medio de reclamos por los continuos actos delictivos en el norte del país.

En contraste, otros sectores parlamentarios respaldaron la intervención de las Fuerzas Armadas en la zona afectada. Por su parte, parlamentarios de Fuerza Popular señalaron que lo relevante fue la presencia del Estado en la región La Libertad mediante la asistencia del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde. Los representantes indicaron que Belaúnde acudió a la zona para coordinar las acciones de seguridad tras los hechos criminales ocurridos en Trujillo por 'Los Pulpos'.

En ese sentido, la Comisión de Defensa busca exigir explicaciones detalladas a los representantes del Poder Ejecutivo sobre la efectividad de las medidas contra el crimen organizado y fiscalizar las acciones desplegadas en las regiones más golpeadas por la delincuencia.