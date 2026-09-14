Camioneta activa dos minas antitanque en frontera entre Chile y Perú: Fiscalía investiga posible contrabando de cobre

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una camioneta que se desplazaba desde Tacna hacia Arica terminó destruida tras ingresar a un campo minado en la frontera entre Chile y Perú. El vehículo activó dos minas antitanque y la Fiscalía abrió una investigación por las circunstancias del hecho y posible contrabando de cobre.

Explosión ocurrió cerca del Hito 16

El hecho ocurrió durante la noche del domingo 13 de septiembre, en una zona ubicada aproximadamente a 280 metros del límite entre Chile y Perú. La camioneta ingresó desde territorio peruano hacia Arica y terminó completamente destruida después de activar los artefactos explosivos.

La zona corresponde a un campo minado que se encontraba señalizado. Equipos policiales y militares acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, mientras especialistas trabajaron en el área debido a la presencia de otros posibles artefactos explosivos.

AHORA🔴 Así quedó la camioneta que ingresó a un campo minado ubicado en el hito 16 en la frontera de Chile y Perú: la fiscal Paulina Brito encabeza diligencias junto a personal especializado del Ejército quienes buscan a los ocupantes del vehículo @Cooperativa @chilevision pic.twitter.com/BDaX2WN2gF — Hans Gotterbarm (@hansgotterbarm) September 14, 2026

Los primeros reportes señalaron que no estaba confirmado el número de víctimas. Posteriormente, otros medios chilenos informaron que una persona falleció tras la explosión. Las autoridades continuaron con las pericias para determinar las circunstancias exactas del ingreso del vehículo al sector.

La detonación se registró cerca del Hito 16, en un sector fronterizo ubicado al norte de Chile. De acuerdo con los antecedentes difundidos durante la investigación, la camioneta había ingresado desde Tacna con dirección a Arica antes de llegar al área donde se encontraban los artefactos explosivos. Las condiciones del terreno obligaron a trabajar con precaución.

Fiscalía investiga posible traslado de cobre

La investigación también considera la posibilidad de que la camioneta transportara cátodos de cobre. Según T13, durante las diligencias realizadas en el lugar fueron encontrados indicios que podrían corresponder a este material, además de otros elementos que estaban dentro del vehículo.

La Fiscalía busca establecer por qué la camioneta ingresó al campo minado y determinar si existía alguna relación con un posible contrabando de cobre desde Perú hacia Chile. También se revisan los registros de ingreso y desplazamiento de las personas vinculadas al vehículo.

Camión quedó destruido

La investigación permanece en desarrollo y las autoridades buscan establecer la identidad de la persona fallecida, las circunstancias del ingreso al campo minado y el origen del material encontrado en la camioneta.

El caso ocurrió en una zona fronteriza que mantiene campos minados señalizados, por lo que las diligencias se realizan bajo medidas especiales de seguridad. La Fiscalía continuará reuniendo antecedentes sobre la explosión, el vehículo destruido y el posible traslado de cobre.