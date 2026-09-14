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Enjambre sísmico

Alerta en Colombia: cinco sismos sacuden el Chocó y reviven el temor por el terremoto de agosto

Un inusual enjambre sísmico alertó a los pobladores de la región tras registrarse cinco movimientos telúricos en menos de seis horas. El Servicio Geológico explicó el fenómeno y emitió recomendaciones.

Ciudadanos en Chocó salieron alarmados.
Ciudadanos en Chocó salieron alarmados. (Composición Exitosa)

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 14/09/2026

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El departamento del Chocó, en Colombia, volvió a vivir horas de profunda tensión este lunes 14 de septiembre, luego de que una inusual seguidilla de cinco movimientos telúricos sacudiera la región en un lapso menor a seis horas.

Esta intensa actividad sísmica no solo alarmó a los pobladores locales, sino que reavivó de inmediato el temor generado por el devastador terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país el pasado 10 de agosto.

La secuencia de los temblores

El primer temblor se registró sobre el mediodía, a las 12:24 p. m., con un sismo de magnitud 3,2 y 43 kilómetros de profundidad en el municipio de Sipí. Sin embargo, la situación escaló durante la tarde en Istmina, epicentro de los siguientes cuatro eventos.

A las 3:02 p. m. se reportó un sismo de magnitud 4,9, seguido casi de inmediato por otro de 4,4 a las 3:08 p. m. La tierra no dejó de temblar: a las 4:13 p. m. un nuevo movimiento de 4,9 sacudió la zona, y finalmente a las 5:39 p. m. se registró el quinto evento con una magnitud de 4,5.

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Enjambre sísmico como secuela de agosto

Ante la alarma generalizada, el Servicio Geológico Colombiano emitió un pronunciamiento para esclarecer la naturaleza de estos movimientos. La entidad precisó que tres de los sismos registrados en la tarde forman parte de lo que se conoce como un "enjambre sísmico".

Desde el sismo del 10 de agosto, la Red Sismológica Nacional ha detectado dos patrones claros: réplicas profundas, de entre 70 y 120 kilómetros, y este nuevo enjambre telúrico. A diferencia de las réplicas tradicionales que van disminuyendo progresivamente, un enjambre presenta una actividad constante que puede extenderse por días, semanas o meses sin un evento principal definido.

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Medidas de prevención

La repetición de los temblores provocó que el SGC recibiera más de 2.000 reportes de ciudadanos alarmados. La percepción fue fuerte en departamentos como Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Antioquia y Tolima.

Colombia es un país con alta sismicidad, promediando unos 80 temblores diarios. Esto responde a su ubicación estratégica sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico y a la constante fricción entre las placas tectónicas de Nazca, Sudamericana y del Caribe, que liberan enorme energía acumulada.

Frente a la comprobada imprevisibilidad de estos fenómenos, la Cruz Roja Colombiana emitió un recordatorio urgente. La institución subrayó que la gestión del riesgo salva vidas, instando a la población a asegurar muebles altos y preparar un kit de supervivencia básico. Durante un movimiento fuerte, es vital mantener la calma, resguardarse junto a muros portantes o columnas estructurales, evitando el uso de escaleras durante la emergencia.

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