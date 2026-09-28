Ministro de Cultura Alberto Beingolea insta al Congreso a otorgar facultades legislativas al Ejecutivo

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, se pronunció desde el Congreso sobre la solicitud del gobierno para obtener las facultades legislativas. Durante sus declaraciones, enfatizó que el país requiere que estas herramientas sean entregadas con la mayor brevedad posible para agilizar el trabajo del Estado.

Asimismo, abordó las consultas sobre el eventual viaje que realizaría la presidenta de la República hacia El Salvador. Al respecto, defendió la iniciativa diplomática y descartó posibles cuestionamientos.

Ministro Beingolea se pronunció sobre las facultades

Sobre los requerimientos del Ejecutivo, el ministro explicó que la gestión del gobierno se encuentra en una etapa inicial y necesita aplicar sus propuestas de forma rápida.

En ese sentido, destacó que toda la ciudadanía aguarda una pronta respuesta positiva sobre las facultades legislativas solicitadas al Parlamento Nacional de manera oficial.

Al respecto, el titular de Cultura calificó la petición política como un mecanismo sumamente válido y necesario.

"Son herramientas indispensables de gobierno, como cualquier gobierno, cuando recién llega, tiene la necesidad de plasmar algunas de sus ideas principales", aseveró enfáticamente el ministro de Cultura durante su alocución pública.

Posible viaje de la presidenta a El Salvador

En cuanto a las decisiones internacionales, Alberto Beingolea calificó de "perfectamente pertinente" el eventual viaje al extranjero. Recordó que la presidenta de la República representa a la nación, por lo que tiene derecho de proceder en el marco de sus funciones.

Al ser consultado sobre el impacto de una posible cita con Nayib Bukele, el ministro de Cultura respaldó la iniciativa diplomática. Señaló que la eventual reunión oficial con el dignatario de El Salvador, así como otros encuentros internacionales, ayudarían a fortalecer el diálogo en toda la región.

"La reunión con el presidente Nayib Bukele, presidente de El Salvador, o con la de México, sería un testimonio, por ejemplo, de que más allá de las diferencias ideológicas, los mandatarios latinoamericanos pueden reunirse para hablar de agendas que son comunes, y en las cuales tenemos que seguir trabajando.", dijo el ministro.

Afirmó que dichos encuentros son podrían ser un ejemplo, de que más allá de las diferencias ideológicas, los mandatarios latinoamericanos pueden reunirse para hablar de problemas comunes.