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Gobierno anuncia incremento del sueldo mínimo vital: primera escala empieza el 1 de octubre

La presidenta Keiko Fujimori, acompañada de sus ministros de Estado, firmó el decreto supremo que autoriza el incremento de la Remuneración Mínima Vital desde el 1 de octubre.

Keiko Fujimori.
Keiko Fujimori. Exitosa Noticias

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 28/09/2026

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En un acto protocolar llevado a cabo la tarde este lunes 28 de septiembre en Palacio, el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori Higuchi oficializó el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) en dos tramos, siendo el primero a partir del 1 de octubre.

La mandataria, acompañada del titular del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y los ministros de Economía y Trabajo, Elmer Cuba y Juan Sheput, precisó que el incremento es de índole responsable y técnicamente sustentable, tras la reunión en el Consejo Nacional de Trabajo, grupo que no se reunía hace más de ocho años, afirmó.

(Noticia en desarrollo...)

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