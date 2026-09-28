JNE busca más presupuesto: senadora Katherine Ampuero cuestiona S/230 millones sin ejecutar

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

A tan solo seis días para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, solicitó ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República la suma de S/88,19 millones adicionales para el presupuesto institucional del año 2027. Sin embargo, durante la sesión legislativa, la intervención del titular del organismo electoral fue severamente observada por los parlamentarios debido al estado de la gestión financiera actual de la entidad.

Cuestionamientos a la baja ejecución en rubros clave

Durante la jornada parlamentaria, la senadora Katherine Ampuero, integrante de la bancada de Renovación Popular, decidió realizar duros cuestionamientos respecto al abultado presupuesto que el JNE mantiene pendiente de ejecución a muy poco del cierre del año fiscal. La legisladora increpó formalmente a la alta dirección del Jurado Nacional de Elecciones por solicitar mayores partidas presupuestales para el próximo ejercicio cuando aún no han logrado gastar lo asignado para el presente periodo.

"De estos S/230 millones, S/80 millones respecta que aun falta ejecutar en locación de servicios y S/20 millones que aun se encuentran ejecutar en maquinarias y equipos", detalló.

La senadora enfatizó que resulta contradictorio solicitar una ampliación de recursos económicos cuando se registran saldos tan elevados sin utilizar en partidas operativas sensibles. A su juicio, los montos no ejecutados en bienes, locación de servicios y equipamiento revelan serias deficiencias en la planificación y administración interna del ente electoral de cara a la contienda democrática.

🔴Congresista Katherine Ampuero (Renovación Popular) cuestionó que el JNE aún no haya ejecutado más de S/230 millones de su presupuesto. pic.twitter.com/GbXWkojFjw — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) September 28, 2026

Preocupación por el uso de fondos a días de los comicios

El debate parlamentario escaló al remarcarse la cercanía del proceso electoral de este 4 de octubre, lo cual exige una óptima disponibilidad y despliegue de recursos institucionales. La parlamentaria expresó su inquietud ante la falta de capacidad de gasto mostrada por la autoridad electoral, considerando que la gran mayoría de sectores estatales suele reclamar mayor presupuesto argumentando la falta de liquidez para sus operaciones.

"Considerando que estamos a solo 6 días de las Elecciones Municipales y Regionales y estamos apenas a 3 meses de culminar el año y nos preocupa que exista dinero que esté pendiente de ejecutar cuando la mayoría de titulares de los ministerios u organismos constitucionalmente autónomos siempre piden incrementar su presupuesto", señaló.

Finalmente, Ampuero ratificó la postura de su bancada respecto a las demandas de mayores asignaciones financieras por parte de los titulares de organismos constitucionalmente autónomos. Para la legisladora, el Congreso debe evaluar rigurosamente el desempeño fiscal de cada entidad antes de aprobar aumentos en las partidas presupuestarias.

"No resulta lógico la incrementación de presupuesto cuando vemos que todavía hay varios millones en sus presupuestos pendientes de ejecutar", indicó.

En ese sentido, Katherine Ampuero dejó clara su postura de fiscalizar el gasto público de las entidades del Estado, demandando mayor transparencia y eficiencia técnica antes de evaluar cualquier incremento presupuestal para el JNE en el próximo año fiscal.