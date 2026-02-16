Comisión de Fiscalización aprueba citar a ministra de la Mujer por el caso 'La Casa del Padre'

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República aprobó por mayoría citar a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandra Liz Gutiérrez, para que informe sobre la situación del centro de acogida 'La Casa del Padre', fundada por la parlamentaria Milagros Jáuregui. Deberá precisar si cumplía con los requisitos, si fue financiado, entre otros temas.

Durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización de este lunes 16 de febrero se sometió a voto la invitación a la ministra de la Mujer, Sandra Gutiérrez, para que incurra e informe sobre temas relacionados a la casa de acogida, hogar refugio 'La Casa del Padre'.

Entre los puntos a notificar ante la Comisión se encuentran: se informe sobre la situación actual de la acreditación del centro de acogida, si esta casa de acogida cumple con las condiciones establecidas de acuerdo a las directivas expuestas en el reglamento del ministerio.

Otros de los puntos a tratar será si el ministerio trasladó a niñas y adolescentes al albergue creado por Jáuregui y bajo qué criterios la Unidad de Protección Especial (UPE) derivó al menos 150 adolescentes embarazadas o con hijos durante estos años.

Además, la titular del ministerio tendrá que detallar si se destinaron recursos económicos y bajo qué condiciones el refugio habría recibido tal financiamiento.

El presidente de la Comisión, Elvis Vergara, precisó que también se pedirán explicaciones sobre las acciones implementadas tras la difusión de imágenes de menores en redes sociales, compartidas por la propia congresista Jáuregui, lo que habría ido en desmedro del interés superior del niño.

Tras la votación se aprobó, por mayoría, invitar a la ministra de la Mujer a informar sobre los puntos expuestos. El congresista Vergara precisó que en los siguientes días informarían sobre la fecha y hora indicados para que brinde su testimonio.

Comisión de Ética promueve denuncia contra Milagros Jáuregui

Por otro lado, la Comisión de Ética promoverá denuncia de oficio en contra de la congresista Milagros Jáuregui ante la ausencia del informe solicitado a la parlamentaria por la exposición pública de menores en 'La Casa del Padre'.

La solicitud fue presentada el pasado 11 de febrero en donde se pide exponer la motivación de Jáuregui tras la exposición pública de niñas víctimas de violencia sexual y esclarecer las actividades alrededor de su cuidado.