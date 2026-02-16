Rospigliosi asegura que elegirán un nuevo presidente del Congreso si censuran a José Jerí

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro, adelantó este lunes 16 de febrero, que se aprobarse la moción de censura contra José Jerí Oré, de inmediato la representación nacional se encargará de elegir a un nuevo titular de la Mesa Directiva, encargándosele el cargo de jefe de Estado del Perú.

Nuevo presidente se conocerá en la misma sesión de aprobarse censura a Jerí

Desde la sede del Legislativo, el también parlamentario de Fuerza Popular, hizo una serie de precisiones con respecto a la jornada que convocará la atención de todos los peruanos. En ese sentido, indicó que la cantidad de votos que se requieren para censurar al mandatario, será la de mayoría simple respecto a los parlamentarios hábiles en la sesión; es decir, aproximadamente 66 votos.

Es importante precisar que, la sesión del Pleno Extraordinario prevista para las 10:00 a. m. del martes 17 tendrá un único punto de agenda , siendo esta: el debate de las siete mociones de censura planteadas contra el presidente y no contra toda la Mesa Directiva.

De esta manera, si el actual titular del Ejecutivo no recibe el respaldo de los parlamentarios, deberá volver a su escaño, teniendo la facultad de votar para elegir a su eventual sucesor.

"En caso de que se apruebe la censura, entonces habrá que convocar a la elección de un nuevo presidente del Congreso, que se convertiría automáticamente en un nuevo presidente de la república", mencionó.

No obstante, Rospigliosi precisó que, de no aprobarse la destitución de Jerí Oré, en el inicio de la Segunda Legislatura Ordinaria (1 de marzo) se abordará la figura de vacancia presidencial, tal como lo había propuesto el legislador Segundo Montalvo (Perú Libre).

José Jerí opina sobre el procedimiento en su contra: Debe ser la vacancia y no censura

Quien se pronunció sobre la figura que debería aplicarse para evaluar su continuidad en el cargo fue el propio presidente José Jerí, al indicar que -bajo su consideración- se debe aplicar la vacancia y no censura.

"Mi origen es parlamentario, sí, pero yo tomé juramento como presidente de la república y el procedimiento que corresponde constitucionalmente hablando y con todas las normas que devienen es un procedimiento de vacancia", indicó.

En esa misma línea, sostuvo que apela al "buen criterio" del Congreso y al "sentido de responsabilidad" para que se tomen decisiones "en base a las leyes y la Constitución", precisando, que el país necesita "estabilidad" y no contribuir a esta.

De esta manera, el Congreso reafirma que por el momento optarán por la figura de la censura contra José Jerí, no descartándose la vacancia, pese a que esta última es el régimen legal que debería aplicarse contra el mandatario, según sus propia perspectiva.