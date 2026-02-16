Integratel continúa mejorando sus resultados operativos 2025 y consolidando su transformación

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Esto fue posible gracias a una gestión enfocada en la eficiencia de gastos. En comparación al 2024, la compañía incrementó los ingresos en fibra óptica en un 28.5% y sostuvo los ingresos en servicios postpago, en el marco de una reestructuración financiera y tras el cambio de accionista en abril del 2025. Todo esto manteniendo la gestión de la operación de manera responsable con todos nuestros proveedores, asegurando la continuidad de la cadena de suministro y el cumplimiento de nuestras obligaciones.

A lo largo del año, la compañía avanzó en una transformación operativa integral para mejorar la calidad del servicio, optimizar los modelos de gestión y fortalecer las bases del negocio. Una de las principales palancas de gestión fue la propuesta de un nuevo modelo operativo enfocado en mejorar la experiencia del cliente a través de la transformación de nuestros negocios, la renovación tecnológica y la generación de eficiencias operativas. En ese sentido:

o Aceleramos la modernización de la red móvil, lo que permitió cerrar el 2025 con más de 2,000 estaciones base renovadas e iniciar operaciones 5G.

o Alcanzamos eficiencias por S/229 millones, claves en un proceso de reestructuración.

La propuesta de valor, junto con el foco en clientes de mayor rentabilidad, se reflejó en la mejora de indicadores clave de desempeño comercial. En 2025, el ingreso promedio por usuario (ARPU) postpago creció 2.2% frente a 2024, mientras que la rotación de clientes (churn) de portabilidad se redujo de 2.9% a 2.2%.

Continuando con el compromiso del cierre de la brecha digital en el país, a través de Internet para Todos, empresa en la que Integratel Perú es socio principal, llevamos internet 4G móvil a más de 53 mil comunidades rurales de la costa, sierra y selva del país al cierre del 2025.

Además, en el 2025 hemos conectado 110 centros poblados con internet 4G gracias al programa Canon por Cobertura del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.