Waldemar Cerrón coincide con José Jerí: "Está ejerciendo funciones de presidente por eso la vacancia es necesaria"

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, coincidió con José Jerí en que el procedimiento para sacarlo del cargo debe ser por medio de la vacancia.

"Es el encargado de la presidencia pero está ejerciendo las funciones de presidente por eso es que la vacancia es necesaria y en ese sentido plantearla", indicó.

Bancadas argumentarán censura o vacancia

El parlamentario señaló que cada bancada deberá sustentar las razones por las que se debe llevar a cabo cada procedimiento para determinar cuál es el idóneo en el caso de Jerí.

"De acuerdo a los procedimientos legislativos se va a argumentar, cada congresista que ha presentado, cada bancada que ha presentado la censura tiene que argumentar legalmente y se debatirá", señaló.

No dudó en confirmar que se han estado hablando de posibles sucesores de José Jerí, que podrían hacerse cargo de la presidencia del Congreso y por tanto de la República, sin embargo exhortó a los parlamentarios a no dejar sin gobernante al país.

El congresista Waldemar Cerrón señaló que cada bancada argumentará legalmente la censura a José Jerí y que se debatirá en pleno. Indicó que el país no puede quedar sin gobernante



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/t3ZZSTpIjA — Canal N (@canalN_) February 16, 2026

Jerí considera que el procedimiento es la vacancia

El mandatario se refirió a la búsqueda de algunos congresistas para que salga del poder por los diferentes cuestionamientos que viene afrontando desde inicio de enero. Ante el debate de si el procedimiento a llevar a cabo es la censura o vacancia por haber asumido la presidencia de la República por ser el presidente del Congreso, consideró que la segunda era la opción en su caso.

"Constitucionalmente hablando, y hablo como abogado, más allá de la investidura que hoy me convoca, yo tomé juramento como presidente de la República al amparo de la Constitución. Mi origen es parlamentario, si, pero yo tomé juramento como presidente de la República y el procedimiento que corresponde constitucionalmente hablando y con todas las normas que devienen es un procedimiento de vacancia", aseguró.

Sin embargo, pese a la crisis que afronta, prefirió apelar al "buen criterio" del Congreso y al "sentido de responsabilidad" para que tome las decisiones en base a las leyes y la Constitución, tomando en cuenta que el país necesita estabilidad y no contribuir a esta.

"Yo respeto la decisión del Congreso de la República, yo solamente apelo a que el procedimiento que opte se ajuste a la Constitución. Constitucionalmente corresponde [la vacancia], bajo mi perspectiva legal y que además es coincidente con opiniones que ido escuchando los últimos días", agregó.

Es en esa misma línea que Waldemar Cerrón coincidió y consideró que la vacancia es el procedimiento que se debe dar en caso de José Jerí para que deje la presidencia.