César Acuña asegura que APP apoyará censura contra el presidente José Jerí: "Confirmadísimo"

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este martes 17 de febrero, el Congreso debatirá las mociones de censura contra el presidente José Jerí en Pleno Extraordinario, quedando el futuro del presidente en manos de los congresistas. Ante ello, el líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, afirmó que su partido votará a favor.

El candidato presidencial fue abordado al respecto este lunes al salir de un mitín de campaña. En declaraciones a Canal N, desmintió que haya dejado al voto libre de su bancada congresal la censura contra el mandatario interino, cuestionado por sus reuniones extraoficiales en el marco del caso 'Chifagate'.

Acuña señaló que la decisión en su partido político, que cuenta con la segunda mayoría parlamentaria, con 17 curules, es unánime.

"La decisión está tomada. Vamos a apoyar la censura, confirmadísimo", afirmó con seguridad y entre risas.

#EnVivo



Candidato presidencial del partido político Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña: "Vamos a apoyar la censura"



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/AcUn9dBV5u — Canal N (@canalN_) February 16, 2026

Jerí dice "no le corresponde" acudir al Pleno que debatirá su censura

El presidente José Jerí confirmó que no asistirá al Pleno convocado para este martes, donde se debatirán las mociones de censura en su contra. En entrevista con el programa Sin rodeos, explicó que su presencia no corresponde al procedimiento parlamentario en curso.

"No corresponde que ante una censura exista el derecho de defensa", señaló Jerí, descartando su participación en la sesión que tendrá lugar en el Auditorio del Edificio José Faustino Cánchez Carrión.

El mandatario insistió en que la vía constitucional para evaluar su salida es la vacancia presidencial, dado el cargo que ejerce, y no la censura.

El jefe de Estado invocó a los congresistas a actuar con responsabilidad para no contribuir a un clima de inestabilidad que, según advirtió, podría influir en el proceso electoral en curso. "Estamos a escasas ocho semanas de que se concrete", recordó.

Jerí defendió que no cometió delitos y que las reuniones con el empresario chino Zhihua Yang, que originaron la moción, no implicaron tráfico de influencias. También negó irregularidades en el financiamiento de su despacho, asegurando que corresponde al Parlamento y no a su gestión directa.

Las mociones de censura se sustentan en las reuniones no registradas con Yang, ocurridas en diciembre de 2025 y enero de 2026, además de cuestionamientos sobre el uso de recursos de su oficina congresal. Entre ellos, el pago de S/10.000 a la hermana de la presidenta de su partido y gastos en honorarios que superaron los S/90.000.

El candidato presidencial César Acuña Peralta confirmó que su partido, Alianza Para El Progreso (APP), apoyará la censura contra el presidente José Jerí este martes en el Pleno Extraordinario del Congreso.