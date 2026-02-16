José Jerí afirma que "no le corresponde" acudir al Pleno extraordinario que debatirá su censura

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí confirmó que no asistirá al Pleno extraordinario convocado para este martes 17 de febrero, donde se debatirán las mociones de censura en su contra. En entrevista con el programa Sin rodeos, explicó que su presencia no corresponde al procedimiento parlamentario en curso.

"No corresponde que ante una censura exista el derecho de defensa", señaló Jerí, descartando su participación en la sesión que tendrá lugar en el Auditorio del Edificio José Faustino Cánchez Carrión. El mandatario insistió en que la vía constitucional para evaluar su salida es la vacancia presidencial, dado el cargo que ejerce, y no la censura.

Argumentos de Jerí

El jefe de Estado invocó a los congresistas a actuar con responsabilidad para no contribuir a un clima de inestabilidad que, según advirtió, podría influir en el proceso electoral en curso. "Estamos a escasas ocho semanas de que se concrete", recordó.

Jerí defendió que no cometió delitos y que las reuniones con el empresario chino Zhihua Yang, que originaron la moción, no implicaron tráfico de influencias. También negó irregularidades en el financiamiento de su despacho, asegurando que corresponde al Parlamento y no a su gestión directa.

Las mociones de censura se sustentan en las reuniones no registradas con Yang, ocurridas en diciembre de 2025 y enero de 2026, además de cuestionamientos sobre el uso de recursos de su oficina congresal. Entre ellos, el pago de S/10.000 a la hermana de la presidenta de su partido y gastos en honorarios que superaron los S/90.000.

Cabe señalar que el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, adelantó que, de consumarse la censura contra el mandatario, lo que seguirá inmediatamente es la elección de un nuevo presidente de la Mesa Directiva que tomará el cargo de Jefe de Estado, incluyendo al propio Jerí en la votación, quien regresaría a su escaño como congresista.

Sin embargo, de no prosperar, Rospigliosi precisó que se abordaría la figura de vacancia presidencial con el inicio de la Segunda Legislatura Ordinaria (1 de marzo).

La decisión de Jerí de no acudir al Pleno extraordinario refuerza su estrategia de marcar distancia entre la figura presidencial y el mecanismo de censura, insistiendo en que solo la vacancia es la vía legítima. Al mismo tiempo, busca proyectar serenidad frente a la crisis, aunque las acusaciones de inconducta funcional mantienen la presión política sobre su gestión.