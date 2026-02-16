Presidente Jerí reveló amenazas contra su vida y su vivienda por requisas en penales: "Sigan haciéndolo"

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En la víspera del Pleno Extraordinario donde el Congreso debatirá su censura, el presidente José Jerí reveló que ha sido víctima de amenazas de atentados contra su vida y su vivienda, presuntamente por las intervenciones que su Gobierno ha llevado a cabo en los penales.

"Querrán hacerme una emboscada cuando vuelva a los penales"

Durante el saludo protocolar de la Federación Nacional de Defensores de la Patria este lunes 16, el jefe de Estado resaltó sus esfuerzos por "acabar con la delincuencia cueste lo que cueste" en estos cuatro meses de gobierno de transición, por lo que, según señaló, ha venido recibiendo amedrentamientos.

Incluso, mencionó que podrían haber posibles represalias al retomar sus visitas a los establecimientos penitenciarios.

"Hace un par de días tomé conocimiento: si seguía, habrían consecuencias, podrán mandarme amenazas, indirectas otra vez, podrán planificar sus atentados contra mi vida, en mi casa, en cualquier espacio donde yo me muevo, querrán hacerme una emboscada cuando vuelva a los penales", sostuvo.

Según Jerí Oré, estos intentos de intimidación por parte de los delincuentes son señal de que está "en el camino correcto", por lo que reafirmó su compromiso con continuar con las requisas y con las medidas implementadas contra la criminalidad, pese que aun no presenta el Plan de Seguridad Ciudadana.

"Podrán seguir planificando todo lo que quieran, sigan haciéndolo así, porque eso reafirma dos cosas: que estoy en el camino correcto, y que por la patria y por la tranquilidad de la población, hay que hacer todos los sacrificios necesarios", aseguró el presidente.

Ante ello, el mandatario interino se reafirmó en su labor contra la inseguridad ciudadana y anunció que continuará "con lo que la ciudadanía me exige en la calle: seguridad e imparcialidad en las Elecciones".

Se elegiría un nuevo presidente del Congreso si censuran a Jerí

El presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, adelantó que, de aprobarse la moción de censura contra José Jerí este martes 17 de febrero en el Pleno Extraordinario, se elegirá a un nuevo titular de la Mesa Directiva, encargándosele el cargo de jefe de Estado del Perú.

El también congresista de Fuerza Popular indicó que la cantidad de votos que se requieren para censurar al mandatario será la de mayoría simple respecto a los parlamentarios hábiles en la sesión, es decir, aproximadamente 66 votos.

