Dinamita y extorsión en San Marcos: capturan a tres sujetos dentro de la universidad

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Momentos de tensión se vivieron en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) luego de que tres presuntos extorsionadores fueran detenidos dentro del campus. La intervención estuvo a cargo del Grupo Terna de la Policia Nacional del Perú (PNP), tras un trabajo de inteligencia.

A través de un comunicado oficial, la casa de estudios informó que los sujetos habrían ingresado con la aparente finalidad de exigir dinero a los responsables de la obra vinculada a la ampliación de la Linea 2 del Metro de Lima, proyecto que se ejecuta en coordinación con la ATU.

Según el pronunciamiento, "fueron capturados tres presuntos extorsionadores que ingresaron a la ciudad universitaria con la aparente finalidad de exigir dinero a los responsables de la obra vinculada a la ampliación de la Linea 2".

Intervención evitó riesgos mayores

La universidad detalló que la acción policial fue rápida y permitió evitar consecuencias graves. En el comunicado se precisa que "la intervención oportuna permitió evitar cualquier daño a la propiedad y resguardad la seguridad de obreros, operarios, personal administrativo y estudiantes".

Durante la captura, a los detenidos se les encontró material peligroso. La institución indicó que "a los detenidos se les incautó un cartucho de dinamita, con el que presuntamente pretendían esigir S/2500 a cambio de 'protección'".

El hallazgo generó preocupación entre la comunidad universitaria, aunque las autoridades aseguraron que la situación estuvo bajo control en todo momento.

Universidad descarta peligro para estudiantes

La San Marcos fue enfática en señalar que no hubo riesgo para quienes se encontraban en el campus. En su comunicado sostuvo que "la UNMSM precisa que en ningún momento estuvo en riesgo la seguridad de estudiantes, docentes ni trabajadores. La presencia policial se desarroló en el marco de los protocolos de seguridad articulados por la institución".

Asimismo, reafirmó su postura frente a este tipo de hechos: "La universidad rechaza todo acto delictivo que atente contra la tranquilidad del campus y continuará fortaleciendo las acciones de prevención y coordinación con las autoridades competentes para garantizar un entorno seguro para la comunidad sanmarquina".

El hecho vuelve a poner en debate la seguridad en espacios públicos y obras de gran envergadura. Aunque la rápida intervención evitó daños, el ingreso de personas con explosivos a un campus universitario evidencia que las amenazas vinculadas a la extorsión siguen presentes. La coordinación entre autoridades y universidades será clave para prevenir nuevos intentos y mantener la tranquilidad en uno de los centros educativos más importantes del país.