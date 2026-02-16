RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Piden su libertad

Vladimir Cerrón: Madre y su abogado piden al TC que revoque prisión preventiva para que participe en elecciones

La madre de Vladimir Cerrón y su abogado, Humberto Abanto, exhortaron al TC a revocar la prisión preventiva del candidato para garantizar su participación igualitaria en las elecciones del 2026.

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 16/02/2026

La madre de Vladimir Cerrón, Bertha Rojas, junto al abogado Humberto Abanto solicitaron al Tribunal Constitucional que revoque la orden de prisión preventiva que hay en su contra en el marco de las investigaciones por el caso Los Dinámicos del Centro. 

Acción ante el TC

En nombre de la propia dirigencia de Perú Libre, hicieron el llamado a la institución, con el fin de garantizar la participación del candidato en las Elecciones Generales 2026. 

Abanto informó que se presentó un hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional para que su participación se de en igualdad a los demás candidatos que participan del proceso.

"Se ha planteado un hábeas corpus y ya está en el Tribunal Constitucional, lo que pedimos es que como en este caso se agrega una situación excepcional, que no se da en todos los casos, que es que Vladimir Cerrón es uno de los 36 candidatos presidenciales se le permite estar en pleno pie de igualdad con los demás candidatos. Es el único candidato que no puede hacer campaña personal en el Perú hoy", expresó.

El defensor agregó que Cerrón fue sometido en un inicio a comparecencia con restricciones con restricciones y que cumplía las reglas de conducta impuestas. Además, recordó que ya dos sentencias fueron declaradas arbitrarias, un por el TC y otra por la Sala Penal Permanente de la Corte Superior. 

Su madre y candidata a la segunda vicepresidencia, explicó que de no tener una decisión favorable, deberá continuar en la clandestinidad y participará mediante conferencias virtuales. 

"Yo confío en que el Tribunal Constitucional si va a interpretar lo que dice la ley, lo que está pidiendo el señor abogado. Queremos que interprete como debe ser. Vuelvo a recalcar, él no incumplido por desobediencia o por que no le dio la gana, sino porque ha habido una sentencia arbitraria", dijo. 

Amplían investigación contra Cerrón

El Poder Judicial ordenó ampliar por 24 meses la investigación contra Vladimir Cerrón, el congresista Guido Bellido y otros implicados por el presunto financiamiento ilegal de campañas del partido Perú Libre entre 2008 y 2021.

La decisión fue tomada por el juez Leodan Cristóbal Ayala, quien declaró fundado en parte el requerimiento presentado por la Fiscalía, pues solicitó una prórroga de 36 meses, pero el magistrado redujo el plazo a 24 meses, que se computarán desde el 11 de noviembre de 2025 hasta el 10 de noviembre de 2027. 

Es en medio de esta medida que la mamá de Vladimir Cerrón y su abogado, Humberto Abanto, exhortaron al TC a liberar al candidato para garantizar su participación igualitaria en las elecciones 2026. 

