Piura: Ciudadanos denuncian que llevan casi 2 días enteros sin luz

La madrugada del domingo 15 de febrero, los vecinos de Piura y del distrito de Veintiséis de Octubre amanecieron sin energía eléctrica debido a un corte programado por la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste Sociedad Anónima (Enosa).

La interrupción, prevista inicialmente como parte de trabajos de modernización en la Subestación Piura Centro, se viene extendiendo, hasta el cierre de esta nota, por más de 36 horas, afectando a amplios sectores de la ciudad.

El corte comenzó a las 3:00 a. m. del domingo y, según la empresa, respondía a la instalación de nuevas celdas GIS (Gas Insulated Switchgear), equipos de alta tecnología que buscan mejorar la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico. Las labores incluyeron la conexión de nuevos ductos y cables de media tensión, así como el reemplazo de equipos antiguos.

Impacto en la ciudad

La suspensión del servicio afectó zonas críticas como el Hospital Reátegui, la Zona Industrial y los principales mercados de la ciudad (Modelo, Telas, Frutas, Pescados, Herbolario y Maderero). También quedaron sin luz urbanizaciones como Santa María del Pinar, San Eduardo, Angamos, Los Geranios, El Golf e Ignacio Merino, entre otras.

En el distrito de Veintiséis de Octubre, la restricción alcanzó sectores como Bello Horizonte, Las Casuarinas y Los Ingenieros, además de asentamientos humanos como Túpac Amaru, La Península y Jorge Chávez.

Algunos negocios del Centro Histórico lograron operar mediante generadores, mientras que vecinos reportaron que muchas de las calles carecen de energía para los semáforos, incrementando la afectación.

La falla inesperada

Horas después, Enosa informó que se registró una falla en el transformador de potencia de la Subestación Piura Centro, lo que obligó a activar un plan de contingencia. Para mitigar el impacto, se dispuso el traslado de un transformador de 20 MVA desde la Subestación Castilla, con el objetivo de recuperar progresivamente el servicio en Piura, Veintiséis de Octubre y Castilla.

No obstante, debido a la complejidad de la intervención, la empresa no precisó un tiempo exacto para la reposición total del suministro eléctrico.

TRASLADO DE TRANSFORMADOR PERMITIRÁ RECUPERAR PROGRESIVAMENTE EL SERVICIO ELÉCTRICO EN ALGUNAS ZONAS DE PIURA, VEINTISÉIS DE OCTUBRE Y CASTILLA



En horas de la tarde de hoy se registró una falla en la Subestación Piura Centro, que afectó el transformador de potencia y generó la... — Enosa (@EnosaOficial) February 16, 2026

El corte de energía en Piura expone la fragilidad de la infraestructura eléctrica en regiones clave del país. Aunque la modernización busca mejorar la seguridad y eficiencia del sistema, la falla en el transformador evidencia la necesidad de planes de contingencia más sólidos para evitar que la población quede expuesta a largos periodos sin servicio.

La afectación de hospitales, mercados y zonas residenciales subraya la urgencia de garantizar un sistema eléctrico confiable, especialmente en ciudades con alta demanda y crecimiento urbano.