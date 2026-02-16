Comisión de Fiscalización aprueba indagación preliminar sobre reuniones de José Jerí con empresarios chinos

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó este lunes, con ocho votos a favor y dos en contra, el informe de indagaciones preliminares sobre las reuniones no oficiales que sostuvo el presidente de la República, José Jerí, con empresarios chinos. El caso, conocido como 'Chifagate', apunta a posibles favorecimientos a determinados grupos económicos o intereses particulares.

El grupo de trabajo, presidido por el congresista Elvis Vergara, también aprobó con la misma votación una moción de orden del día para solicitar al Pleno del Congreso facultades de investigación. De prosperar, la comisión apunta a proceder con el levantamiento de las comunicaciones del mandatario y disponer medidas como el impedimento de salida del país para los implicados.

Declaraciones no fueron suficientes

Vergara fue enfático al señalar que tanto Jerí como el ciudadano chino involucrado "han venido a mentir a la cara de los parlamentarios" al momento de acudir a las citaciones de la mesa de trabajo para responder y aclarar detalles sobre el caso.

"Aquí han querido mentirnos grotescamente. No se está tomando con la seriedad que corresponde, entonces lo que corresponde es el levantamiento de las comunicaciones e impedimento de salida del país", afirmó.

El congresista advirtió además que la próxima semana, dedicada a la representación parlamentaria, podría ser utilizada como pretexto para retrasar el debate en el Pleno. "Van a querer escudarse en ello para no llevar a cabo la sesión", sostuvo.

Las reuniones cuestionadas tuvieron lugar en diciembre de 2025 y enero de 2026, sin registro oficial en la agenda presidencial. Según las mociones presentadas, Jerí habría sostenido encuentros con el empresario Zhihua Yang, lo que generó sospechas de tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos.

El caso se suma a las mociones de censura que enfrenta Jerí en el Congreso, en un clima de creciente tensión política a menos de dos meses de las elecciones generales.

La aprobación del informe preliminar marca un nuevo capítulo en el caso 'Chifagate', que amenaza con profundizar la crisis institucional. El pedido de facultades de investigación al Pleno refleja la intención de la Comisión de Fiscalización de escalar el proceso y ejercer mayor control político sobre el presidente.

La narrativa de Vergara, al acusar directamente a Jerí y al empresario de mentir, refuerza la percepción de que el caso no solo es un asunto administrativo, sino un posible escándalo de corrupción con implicancias electorales.