Congresistas presentan mociones para declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista

Desde el Congreso de la República se presentaron dos mociones para declarar como organización terrorista al Cartel de los Soles, presentado por la congresista María del Carmen Alva, no agrupada, y Norma Yarrow, de Renovación Popular.

Moción de Renovación Popular

La moción N°18763/2025 se justifica en la firma de los tratados y acuerdos internacionales en materia de lucha contra el terrorismo, como la Convención Interamericana Contra el Terrorismo, el decreto ley N°25475 Contra el Terrorismo y el informe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

El último asegura que el Cartel de los Soles entrega apoyo material y logístico a organizaciones criminales como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y otros grupos de narcotraficantes. Por ello, Ecuador y Argentina lo han declarado como organización terrorista para prevenir que puedan llevar a cabo actividades económicas en sus países.

"DECLARAR al Cartel de los Soles, como una organización terrorista que representa una amenaza externa , en razón a sus vínculos probados con actividades de terrorismo y narcotráfico, que ponen en peligro la estabilidad democrática del país", indica.

Moción de María del Carmen Alva

Por su parte, la moción N° 18762/2025, se basa en el artículo 1°, 2° y 44° de la Constitución que señalan la importancia de la defensa de la persona, los derechos de la ciudadanía y la defensa de la soberanía nacional.

Además, menciona la Política Multisectorial de Lucha contra el Terrorismo 2019-2023 que define al terrorismo, la ley N°32138 que modifica la Ley contra el Crimen Organizado, y la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU que obliga a los Estados miembro a tipificar y combatir a los grupos que amenacen la seguridad.

Asimismo, señala como antecedente la declaración de organización terrorista al Tren de Aragua por parte del Congreso. Por ello, no solo propone declarar como organización terrorista al Cartel de los Soles, si no también realizar coordinaciones interinstitucionales e internacionales para tomar acciones.

"a) Incluir al Cártel de los Soles en la lista nacional de organizaciones terroristas. b) Implementar sanciones financieras y operativas que impidan su financiamiento y logística en el Perú. c) Coordinar con los Estados que ya han declarado al Cártel de los Soles como organización terrorista y con organismos multilaterales como la ONU y la OEA para su persecución y desarticulación"

Cabe señalar que el Cartel de los Soles es una organización transnacional integrada principalmente por los altos mandos militares y funcionarios del régimen venezolano. Según el informe estadounidense, data de la década de 1990 y se ha consolidado una estructura jerárquica en las Fuerzas Armadas de Venezuela .

Por esta razón, desde el Parlamento se busca declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista. Las mociones se presentaron desde la bancada de Renovación Popular, Norma Yarrow, y por María del Carmen Alva.