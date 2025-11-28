Willy Huerta tuvo una "sentencia distorsionada", según abogado: No vio con quién hablaba Castillo

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones con Exitosa, el abogado del exministro Willy Huerta, Hayrton Arizaga, aseguró que su patrocinado no tenía la necesidad de ver con quién hablaba Pedro Castillo tras entregarle un teléfono celular, con el cual había coordinado algunas medidas para su intento de golpe de Estado. Por ello, tildó la sentencia como "distorsionada".

Huerta no observó el celular

El último jueves el Poder Judicial emitió su fallo por el caso golpe de Estado en el que el principal implicado es Pedro Castillo por el cierre de Congreso que perpetró el pasado 7 de diciembre de 2022. En esta investigación también se encuentran involucrados Anibal Torres y Willy Huerta, este último fue condenado a una pena de once años, cinco meses y quince días.

Al respecto, el letrado del exfuncionario se ponunció sobre si su defendido logró percatarse con quién se comunicó el expresidente Pedro Castillo cuando intentó realizar un golpe de Estado hace tres años. "No había necesidad de que mire con quién hablo porque el señor Castillo le dijo comunícame con el señor (comandante general de la Policía)", manifestó Arizaga.

Luego sostuvo que según le contó Huerta es que él agarró el celular y puso el WhatsApp del comandante. "Lo que me ha contado es que el señor Castillo da unos pasos habla con el señor luego regresa, no le entrega a él (Willy Huerta) el celular se lo entrega a un edecán Y eso lo corrobora Cynthia Malpartida, que estuvo en el lugar", añadió.

Adicionalmente, reveló que su patrocinado le manifestó que si él sabía de lo que hablaría el exjefe de Estado con el general de la Policía "no le comunicaba" con este último. El abogado sostuvo que "estando en conspiración o rebelión es un tema de conocimiento y eso no se ha acredita en el juicio".

La sentencia a Willy Huerta

Desde la óptica de Hayrton Arizaga, la sentencia al exministro del Interior es "distorsionada al derecho". "No lo digo yo, lo dicen abosolutamente todos los que realmente son personas que miran derechos", resaltó. De manera un poco alterada, calificó de "injusta" la sentencia de Willy Huerta.

Asimismo, explicó que a su patrocinado le imputan coautoría la cual tiene tres características fundamentales: plan global, dominio del derecho común y ejecución conjunto y puntulizó que "nada de eso se ha acreditado ni en la imputación ni en la prueba".

Es así como Hayrton Arizaga, abogado del exministro, indicó que su patrocinado no tenía la necesidad de ver con quién hablaba el expresidente cuando le entregó un celular en intento de golpe de Estado.