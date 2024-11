Congreso aprobó dictamen que propone declarar 'Día del Rock Nacional' en honor a Pedro Suárez-Vértiz

06/11/2024 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Cultura del Congreso de la República aprobó el dictamen que declara el 13 de febrero como 'Día del Rock Nacional'. La propuesta, presentada por el parlamentario Alejandro Cavero, busca no solo celebrar este tipo de música en nuestro país, sino también rendir homenaje al fallecido músico Pedro Suárez-Vértiz.

Dictamen declara 'Día del Rock Nacional'

De acuerdo con el documento publicado en el portal del Parlamento, se propone declarar esta fecha con tal denominación, debido a que coincide con el natalicio del músico y compositor. Asimismo, menciona que Pedro ha sido considerado como una de las figuras más representativas de dicho género musical en el Perú.

Por su parte, el tercer vicepresidente del Legislativo y autor del proyecto 6967/ 2023, Alejandro Cavero, resaltó el valor que tiene el rock como una expresión cultural que trasciende fronteras. Asimismo, destacó que Suárez-Vértiz permitió al Perú atraer las miradas de sellos importantes para la música internacional, como Sony y Universal.

"El rock peruano es una expresión cultural muy importante en nuestro país. Saludo el esfuerzo de la Comisión de Cultura por aborda este tema y que se hayan atendido las opiniones de diversas organizaciones", mencionó al respecto.

Cabe resaltar que dicha propuesta cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura, la Universidad Nacional de Música, la PUCP y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Por tal motivo, el dictamen aprobado por la Comisión que preside el congresista Edgard Reymundo Mercado, pasará a debate en un próximo pleno, a fin de aprobarse como ley.

Propuesta generó polémica en Congreso

Tras el fallecimiento del cantautor peruano, muchos fanáticos pidieron que el artista sea homenajeado por su contribución a la música nacional. En dicha oportunidad, se sugirió que la fecha para dedicar un día al rock en el Perú debería coincidir con la fecha de su muerte, el 28 de diciembre.

No obstante, el parlamentario Edward Málaga sostuvo que la familia de 'Pedrito' no compartía la iniciativa, por lo que consideraba prudente elegir otra fecha para tal conmemoración y que no coincida con la de su deceso. "He conversado con Cynthia (viuda de Pedro) y me indica que ellos tienen otra fecha en mente. Conversémoslo por favor", sugirió Málaga a su colega Cavero.

Semanas después, la legisladora Susel Paredes hizo lo mismo, y recomendó que sea homenajeado el 12 de marzo, dado a que coincide con la fecha del icónico evento 'Agustirock', que en 1989 albergó a populares bandas del género musical en el país.

No obstante, y tras varios meses de debate interno, la Comisión de Cultura del Congreso aprobó el dictamen que propone declarar el 13 de febrero como Día del Rock Nacional, en honor al fallecido Pedro Suárez-Vértiz.