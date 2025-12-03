Congreso aprueba inhabilitación por diez años contra fiscal suprema Delia Espinoza; se presenta reconsideración

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República aprobó este miércoles el proyecto de resolución legislativa que dispone la inhabilitación por diez años en el ejercicio de la función pública de la fiscal suprema Delia Espinoza. La medida fue respaldada por mayoría en el Pleno, tras un intenso debate sobre las acusaciones en su contra.

Sin embargo, apenas concluida la votación, se presentó una reconsideración que obliga a mantener el tema en agenda y abre la posibilidad de que el resultado sea revisado en la misma jornada. El futuro de Espinoza continúa en suspenso, mientras el Congreso evalúa nuevamente la sanción.

La sesión se mantiene en curso y la expectativa gira en torno a si prosperará la reconsideración, lo que podría modificar el desenlace de una de las decisiones más polémicas de los últimos meses en el Parlamento.

Nota en desarrollo.