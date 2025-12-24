SMP: PNP captura a extorsionadores relacionados con atentados a transportistas

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Un nuevo golpe contra la criminalidad se dio la madrugada del 24 de diciembre en San Martín de Porres (SMP), donde la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a dos presuntos extorsionadores relacionados con atentados a transportistas y negocios del Cono Norte.

PNP captura a extorsionadores en SMP

El operativo se realizó antes del amanecer y permitió la detención de Víctor Jefferson Luna Hernández, de 39 años, también conocido como Ramos Gleymer de Jesús, de nacionalidad venezolana, y Elianay Henríquez Gómez, de 33 años, también venezolana.

🔴🔵La PNP detuvo, durante un exitoso operativo, a presuntos extorsionadores vinculados con ataques y amenazas a transportistas en San Martín de Porres.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9gd0j pic.twitter.com/fFBoK61Gxe — Exitosa Noticias (@exitosape) December 24, 2025

Según informó el general PNP Víctor Revoredo, que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao, los detenidos pertenecerían a la banda criminal Los Nuevos Sanguinarios, considerada brazo armado de la organización criminal D.E.S.A 3.

Esta organización se dedica a extorsionar empresas de transporte como La Estrellita y San Germán, así como farmacias, mercados y otros negocios de Lima.

Durante la intervención, la policía incautó un revólver Smith & Wesson con serie borrada, más de 40 municiones calibre 38 y una munición calibre 9 mm.

Además, dos motocicletas supuestamente utilizadas para sus actividades ilícitas, teléfonos celulares, tarjetas con microchip, una bolsa con marihuana y tres cédulas de identidad venezolanas.

Detalles del caso y antecedentes

El comandante general Óscar Arriola explicó que Víctor Jefferson Luna Hernández ingresó al Perú en 2018 y tenía antecedentes relacionados con organizaciones criminales de Venezuela, incluyendo líderes de la banda Tren de Aragua.

"Este personaje ha entrado al Perú en el año 2018, en la primera tanda de líderes de la alta del Tren de Aragua, y en el 5 de diciembre de 2018 fue detenido", indicó Óscar Arriola.

Los detenidos serían los principales responsables de las recientes extorsiones y atentados que afectaron a los transportistas del Cono Norte, generando temor en los conductores y comerciantes de la zona.

Con esta intervención, la PNP espera disminuir las amenazas y ataques contra los transportistas y negocios del distrito. La Policía continúa con las investigaciones para determinar la magnitud de las extorsiones y esclarecer la participación de los detenidos en otros delitos relacionados.

La PNP logró capturar en SMP a presuntos extorsionadores vinculados con atentados a transportistas y negocios del Cono Norte. Las autoridades buscan esclarecer todos los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.