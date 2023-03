Congreso: Bancada de Cambio Democrático absorbe a miembros de Perú Democrático y ahora son 9

23/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

Cuatro congresistas de Perú Democrático se integraron a la bancada de Cambio Democrático - Juntos por el Perú y ahora son 9 miembros. Esto debido a que se quedarían sin bancada por no alcanzar el número mínimo de integrantes tras aprobarse la suspensión de Betssy Chávez en el ejercicio de sus funciones parlamentarias.

De este modo, la bancada de Cambio Democrático - Juntos por el Perú queda integrada por Sigrid Bazán, Guillermo Bermejo, Isabel Cortez, Hamlet Echevarría, Roberto Kamiche, Nieves Limachi, Ruth Luque, Edgard Reymundo y Roberto Sánchez.

Como se recuerda, el Pleno del Congreso de la República aprobó ayer la denuncia constitucional contra los exministros Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huertas, investigados por el fallido golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo.

No obstante, el integrante de la bancada de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Roberto Sánchez no ostentará la misma sanción dado que el Hemiciclo no alcanzó a los votos requeridos para removerlo del cargo, con 21 a favor, 39 en contra y 18 abstenciones.

Delitos y suspensiones

A los tres imputados se les confiere la presunta comisión del delito de rebelión y conspiración, al igual que al exvencedor de las elecciones generales de 2021, quien se encuentra en estos momentos recluido en el penal de Barbadillo con una detención preliminar por 18 meses.

Asimismo, la expremier fue suspendida de su curul hasta que el Ministerio Público (MP) determine su culpabilidad en el hecho mencionado anteriormente. Será reemplazada por su accesitario y miembro de Perú Libre (PL), Isaac Mita en estos días, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le entregue sus credenciales.

Roberto Sánchez tras decisión del Pleno

En conexión para Exitosa, el congresista Roberto Sánchez se pronunció tras el dictamen del Parlamento en su contra.

"Ciertamente en la primera votación se llegó al mínimo que se requería que eran cincuenta votos y indistintamente, por más discrepancias que haya, esto se respeta para la suspensión esto fue rechazado, pero ahora lo que corresponde que el Congreso en cinco días tiene para elevar a la Suprema la investigación donde se me va a aperturar una investigación", narró el representante de JP.