Anthropic afirma haber frenado intentos de usar inteligencia artificial para el desarrollo de armas biológicas

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La empresa estadounidense de inteligencia artificial Anthropic reveló la interrupción de múltiples intentos por utilizar sus modelos lingüísticos en investigaciones orientadas a la creación de armas biológicas.

Según informó ABC, la compañía tecnológica hizo público su informe más detallado sobre inteligencia de amenazas hasta la fecha. En este documento se detallan diversas operaciones maliciosas o de dudosa legitimidad desarticuladas entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, abarcando campos sensibles como ciberataques, operaciones de influencia, vigilancia masiva y el desarrollo de armamento biológico.

Restringieron búsqueda de información sensible

Frente a la imposibilidad manifiesta de determinar si las intenciones detrás de las consultas eran legítimas o malintencionadas, la firma tecnológica desarrolladora de Claude resolvió actuar con la máxima cautela y restringir de forma directa una amplia gama de búsquedas vinculadas a investigaciones de biología de doble uso.

Desde la corporación explicaron que existía la posibilidad real de que el mal uso de sus asistentes virtuales contribuyera de forma decisiva a incrementar la peligrosidad de patógenos existentes o a facilitar la concepción de agentes completamente nuevos.

We're publishing our most detailed threat intelligence report to date.



It covers how people tried to misuse Claude—for cyberattacks, influence operations, surveillance, biology, and building weapons—and how we found and stopped them.



We disrupted every operation in the report,... — Anthropic (@AnthropicAI) September 10, 2026

Casos sospechosos y suspensión de cuentas

Dentro del informe se exponen hasta cinco casos sospechosos de especial gravedad. Entre los episodios más preocupantes destaca el de un investigador que permaneció varias semanas planificando, con la ayuda del modelo de lenguaje Claude, experimentos destinados a la adaptación del virus de la gripe aviar en mamíferos.

Asimismo, los sistemas de seguridad detectaron a otro usuario que creó un atlas de péptidos de veneno junto con un mecanismo generativo de optimización de moléculas orientado al desarrollo de compuestos con efectos paralizantes y analgésicos.

Una de las cuentas suspendidas investigaba sobre la adaptación de la gripe aviar en mamíferos.

Tras detectar e investigar minuciosamente estas maniobras, Anthropic procedió a la suspensión inmediata de las cuentas implicadas y trasladó las conclusiones obtenidas a sus normativas internas de protección. Con esta decisión, la firma busca perfeccionar sus herramientas de seguridad, la aplicación de reglas y los procesos de inteligencia para prevenir, detectar e interrumpir actividades sospechosas en el futuro.

No obstante, la empresa matizó que las evaluaciones de capacidad no logran demostrar de forma concreta que la inteligencia artificial por sí sola termine produciendo armas biológicas efectivas aplicables al mundo real.

Alerta global y llamado a la regulación gubernamental

Al compartir de forma pública y transparente estos hallazgos, Anthropic espera impulsar un debate profundo y constructivo tanto dentro de la industria de la inteligencia artificial como con las autoridades gubernamentales sobre los riesgos biológicos emergentes.

La corporación tecnológica enfatizó que el mal uso en el ámbito biológico representa uno de los desafíos más graves y prioritarios que afrontan los modelos de vanguardia actuales, subrayando con firmeza que la ausencia de controles rigurosos y marcos de protección adecuados podría acarrear consecuencias de magnitud catastrófica para la humanidad entera.