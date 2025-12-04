Congreso debate ampliación del Reinfo hasta 2027 y votará por separado retorno de mineros excluidos

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Congreso de la República inició este jueves 4 de diciembre el debate decisivo sobre la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 2027, cuya vigencia vence este fin de año. La sesión se mantiene en desarrollo y concentra la atención por las implicancias que tendría en la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal.

El dictamen en discusión consta de dos artículos, cinco disposiciones complementarias finales y dos transitorias. Además de la prórroga, incluye una "ventana" para la reincorporación de más de 50,000 mineros excluidos a mitad de año, así como la suspensión de procesos de exclusión. Estas propuestas han generado fuertes cuestionamientos dentro y fuera del hemiciclo.

Línea de tiempo de modificaciones y cuestiones previas

Primera cuestión previa (Diana Gonzales - Avanza País):

Se aprobó que el retorno de los mineros excluidos se vote por separado. El Ministerio de Energía y Minas tendría 60 días para evaluar técnicamente los reclamos y solicitudes de reincorporación. Segunda cuestión previa (Jorge Morante - Somos Perú):

Propuso que la ampliación del Reinfo sea de un año y no de dos. También pidió votar aparte la suspensión de exclusiones y prohibir el uso de mercurio en la pequeña minería. Esta cuestión fue aprobada con mayoría. Tercera cuestión previa (Ilich López - Acción Popular):

Solicitó que el dictamen regrese a la Comisión de Energía y Minas para recoger observaciones. El Pleno rechazó esta propuesta.

Con estas modificaciones, el debate se desarrolla en un escenario de tensión política. Mientras algunos congresistas defienden la reincorporación como un acto de justicia frente a limitaciones administrativas, otros advierten que se trata de un retroceso en la lucha contra la minería ilegal.

NOTICIA EN DESARROLLO...