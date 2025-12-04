Delia Espinoza considera su inhabilitación como un "galardón": "Me da más fuerza", afirma

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Durante una conferencia de prensa convocada esta tarde por Delia Espinoza, la magistrada se manifestó en torno a la reciente inhabilitación por diez años dispuesta en su contra por parte del Pleno del Congreso este miércoles 03 de diciembre, a la cual se refirió como un "galardón" dentro de su línea de tiempo profesional.

En palabras de Espinoza, esta sanción política del Legislativo respondería a un "temor" por parte de este y otros poderes del Estado ante su eventual regreso como máxima autoridad del Ministerio Público. Ante ello, precisó que la acción tomada por el Congreso el día de ayer no la afecta de manera negativa a nivel emocional y que, por el contrario, le "da más fuerza".

En ese sentido, reiteró su posición en que la inhabilitación se socava como una posible represalia hacia ella por las denuncias constitucionales presentadas contra varios congresistas de la República, una de estas siendo la denuncia hacia 11 miembros la Comisión de Defensa Nacional (2021-2022) por aprobar beneficios simultáneos de sueldo y pensión para militares y policías.

"Lo de ayer, para mí, es un galardón. A mí no me deprime, no me entristese, no me van a ver por ahí a esconderme a mi casa. No, al contrario, me da más fuerza".

Considera ser un "ejemplo hacia la población"

En la misma línea, Espinoza consideró también que este panorama abre la posibilidad para considerarse a sí misma como un "ejemplo hacia la población" y que esta última sea testigo de la inconstitucionalidad que la magistrada denuncia.

"Y también para ser un ejemplo —modestamente— hacia la población peruana que [las instituciones] están temerosas".

Del mismo modo, lamentó que la Fiscalía no se haya pronunciado en relación a su persona tras la inhabilitación, sugiriendo que dicha institución también se hallaría "temerosa" y subordinada ante presuntos intereses políticos de grupos de poder para impedirle ejercer funciones que pongan en riesgo acuerdos al margen de la ley.

"Empezando por mi propio Ministerio Público: temeroso, miedoso... Muchas instituciones, en silencio", expresó.

En conjunto, esta serie de acciones contra la magistrada habría terminado de concretar "la toma del Ministerio Público", según palabras de Espinoza.

"Nuestro Ministerio Público terminó de ser tomado. Si se me está juzagando o llevando a un Pleno por un hecho que materialmente no he cometido, eso significa un mensaje directo, para que se somentan, para que tengan miedo".

#EnVivo



Delia Espinoza, fiscal suspendida: Nuestro Ministerio Público terminó de ser tomado



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg pic.twitter.com/PNuQAGEXTI — Canal N (@canalN_) December 4, 2025

Las declaraciones de Delia Espinoza tras su inhabilitación reflejan una postura desafiante frente al Congreso y otras instituciones del Estado. Al calificar la sanción como un "galardón", la magistrada busca proyectar fortaleza y convertir el episodio en un símbolo de resistencia y crítica frente a lo que considera un debilitamiento del orden constitucional.