Fallecimiento de Matthew Perry: Médico que vendió ketamina al actor recibió 30 meses de cárcel

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Dos años después del fallecimiento del actor Matthew Perry, recordado por su participación estelar en la serie 'Friends', se condenó a 30 meses de cárcel al médico que le vendió ketamina. Semanas antes de su deceso, el galeno le había suministrado este fármaco al intérprete, quien murió posteriormente de una sobredosis.

Hay cinco implicados en su muerte

La sentencia fue dictada el miércoles 3 de noviembre por un tribunal de los Estados Unidos y dictado por la jueza federal de distrito de Los Ángeles, Sherilyn Peace Garnett. El profesional de la salud identificado como Salvador Plasencia, de 44 años, es el primero de los cinco acusados en el caso en recibir sentencia.

En el mes de junio, el médico se había declarado culpable de cuatro cargos de distribución de ketamina. La droga es habitualmente recetada a pacientes que padecen de depresión y estrés postraumático, sin embargo, esto ha provocado que su venta se realice de forma ilícita y siendo abusada por quienes la consumen.

Judge Sherilyn Peace Garnett sentenced 44-year-old Dr. Salvador Plasencia to 2 1/2 years in prison, plus two years of probation and a $5,600 fine. She told Plasencia that, although he didn't supply the ketamine that killed Matthew Perry, he "helped Mr. Perry on the road to such... pic.twitter.com/F84xf3dvlI — BusinessMirror (@BusinessMirror) December 4, 2025

Además, Plasencia deberá pagar una multa de 5.600 dólares, por haberle suministrado este fármaco por un valor de 4.500 dólares y contratar a otro médico identificado como Mark Chávez para que le aplique la dosis. Perry habría dado con él gracias a un red clandestina que funcionaba en Hollywood.

En octubre de 2023, el actor que saltó a la fama por su interpretación de 'Chandler' en el sitcom 'Friends' (1994-2004), fue encontrado muerto en un jacuzzi de su residencia en Los Ángeles. Se supo que había esta luchando por dos años contra la depresión y la adicción a las drogas.

Carta previa a la sentencia

Antes de que se leyera la sentencia contra Salvador Plasencia, Suzanne Perry y Keith Morrison madre y padrastro del intérprete escribieron una carta dirigida hacia el médico. Su pedido era de que hubiera justicia en el caso de su hijo, con penas ejemplares, por haberse aprovechado de su "vulnerabilidad y adicción".

Tras escuchar la sentencia y salir de los juzgados, el padrastro del histrión tuvo pocas palabras que decir y con un escueto "¿A caso importa?", se retiró en compañía de su esposa.

