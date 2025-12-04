RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Hay otros implicados

Fallecimiento de Matthew Perry: Médico que vendió ketamina al actor recibió 30 meses de cárcel

Por haberle vendido en varias ocasiones ketamina y contratar a alguien para que se lo aplique, fue sentenciado a 30 meses de cárcel el médico del actor Matthew Perry, conocido por la serie 'Friends'.

Sentencia a médico que vendió ketamina a actor Matthew Perry.
Sentencia a médico que vendió ketamina a actor Matthew Perry. (Composición Exitosa)

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 04/12/2025

Dos años después del fallecimiento del actor Matthew Perry, recordado por su participación estelar en la serie 'Friends', se condenó a 30 meses de cárcel al médico que le vendió ketamina. Semanas antes de su deceso, el galeno le había suministrado este fármaco al intérprete, quien murió posteriormente de una sobredosis.

Hay cinco implicados en su muerte

La sentencia fue dictada el miércoles 3 de noviembre por un tribunal de los Estados Unidos y dictado por la jueza federal de distrito de Los Ángeles, Sherilyn Peace Garnett. El profesional de la salud identificado como Salvador Plasencia, de 44 años, es el primero de los cinco acusados en el caso en recibir sentencia.

En el mes de junio, el médico se había declarado culpable de cuatro cargos de distribución de ketamina. La droga es habitualmente recetada a pacientes que padecen de depresión y estrés postraumático, sin embargo, esto ha provocado que su venta se realice de forma ilícita y siendo abusada por quienes la consumen.

Además, Plasencia deberá pagar una multa de 5.600 dólares, por haberle suministrado este fármaco por un valor de 4.500 dólares y contratar a otro médico identificado como Mark Chávez para que le aplique la dosis. Perry habría dado con él gracias a un red clandestina que funcionaba en Hollywood.

En octubre de 2023, el actor que saltó a la fama por su interpretación de 'Chandler' en el sitcom 'Friends'  (1994-2004), fue encontrado muerto en un jacuzzi de su residencia en Los Ángeles. Se supo que había esta luchando por dos años contra la depresión y la adicción a las drogas.

Carta previa a la sentencia

Antes de que se leyera la sentencia contra Salvador Plasencia, Suzanne Perry y Keith Morrison madre y padrastro del intérprete escribieron una carta dirigida hacia el médico. Su pedido era de que hubiera justicia en el caso de su hijo, con penas ejemplares, por haberse aprovechado de su "vulnerabilidad y adicción".

Tras escuchar la sentencia y salir de los juzgados, el padrastro del histrión tuvo pocas palabras que decir y con un escueto "¿A caso importa?", se retiró en compañía de su esposa.

Uno de los cinco implicados en la muerte del actor Matthew Perry fue sentenciado el último miércoles. Un Juzgado de Los Ángeles le dictó 30 meses de cárcel por haberle vendido ketamina y contratar a alguien para que le aplique la dosis, que finalmente lo terminó matando en octubre del 2023.

Temas relacionados Cárcel fallecimiento ketamina Matthew Perry médico

