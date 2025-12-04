San Juan de Miraflores: PNP desarticula a clan familiar dedicada al tráfico de drogas

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Durante el estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a integrantes de la banda criminal 'Los Abastecedores de Yerba de Lima Sur', conformado por una familia que se dedicaba a la venta de estupefacientes en la zona de Pamplona Alta en el distrito de San Juan de Miraflores.

Clan familiar dedicado al tráfico de drogas

El operativo policial inició tras una información que brindó la ubicación del establecimiento en la jurisdicción mencionada. La vivienda intervenida tenía como fachada un negocio de lavandería ubicado en el sector San Francisco de la Cruz, en Pamplona Alta.

Las autoridades policiales incautaron 18 kilogramos de marihuana distribuido en 17 paquetes envueltos en cinta de embalaje. Tales fardos estuvieron distribuidos alrededor de toda la casa intervenida. Además, se encontraron tres bolsas negras que también contenían el mismo narcótico.

Durante la intervención, una de las integrantes de la banda criminal negó su vinculación con los estupefacientes encontrados. "Eso, no es mío", alegó.

Las cinco personas detenidas fueron identificadas como Jadid Colunche Huamán (28), Leslie Villegas Oré (32), José Villegas Oré (23), José Villegas Flores (63) y Raúl Villegas Flores (60), quienes conformaron un clan familiar dedicado al crimen.

También se incautaron ocho teléfonos celulares y dos balanzas, una electrónica y otras mecánica, con los cuales medirían la distribución de la droga.

Según informó el coronel PNP Valer, en el mercado peruano, cada kilogramos de la droga incautada se comercializa entre los S/2,000 y S/3,000. De tal forma, según la incautación a los criminales, la sustancia estaría valorizada en USD 270,000.

Las personas intervenidas serán investigadas por el delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas a cargo de la Dirección Antidrogas de la PNP (Dirandro).

Continúa estado de emergencia

Desde el 20 de noviembre, el gobierno decidió extender el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por 30 días más.

La Policía y las Fuerzas Armadas continuarán el control del orden interno y orden público ante la continuidad del crimen organizado y violencia en ambas provincias.

Durante estos días, se han desarrollado diversos operativos policiales con el fin de combatir la criminalidad. Entre los métodos empleados se usan mapas del delito, estadísticas y toda la información de inteligencia para ubicar los lugares más peligrosos y actuar rápido.

Uno de los operativos ocurrió en San Juan de Miraflores, donde miembros del clan familiar 'Los Abastecedores de Yerba de Lima Sur' fueron detenidos por tráfico de drogas.