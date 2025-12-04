RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Fatídico suceso

Tragedia en Puno tras voraz incendio: Al menos seis alumnos habrían perdido la vida en Huancané

Al menos seis estudiantes habrían fallecido calcinados en la provincia de Huancané, en la región Puno. La falta de agua ocasionó que la emergencia se prolongue.

Al menos seis alumnos habrían muerto tras incendio en Puno
Al menos seis alumnos habrían muerto tras incendio en Puno (Foto: Composición Exitosa)

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 04/12/2025

En la ciudad de Huancané, en la región Puno, al menos seis estudiantes habrían muerto calcinados tras registrarse un voraz incendio. Vecinos y transeúntes buscaron sofocar las llamas de fuego con baldes, sin embargo, la falta de agua complicó que la emergencia se controle.

Incendio arrebata la vida a alumnos

Al promediar las 2 de la tarde de este jueves 4 de diciembre inició un dantesco siniestro que ha dejado como saldo al menos seis víctimas mortales, quienes fueron identificados como estudiantes.

El hecho se registró en la provincia puneña de Huancané, de acuerdo al reporte preliminar de los integrantes de la Compañía de Bomberos San Román 53, quienes se apersonaron hasta la zona de emergencia que dejó en cenizas un local, que de acuerdo a información recopilada por Exitosa, funcionaría como un restobar.

Mientras que el segundo piso del predio una especie de videocine y karaoke. Vale indicar que, el fuego consumió todo el establecimiento y el fatídico hecho se vio agravado ante la falta de una compañía de bomberos por lo que se tuvieron que trasladar hasta allí hasta dos unidades de la ciudad de Juliaca, que se encuentra aproximadamente a una hora.

En ese trayecto, al percatarse que no había suministro hídrico, cogieron baldes con agua y con ayuda de extintores lograron evitar que el voraz incendio se propaguen hacia viviendas colindantes.

Noticia en desarrollo...

