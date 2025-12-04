Delia Espinoza exige reparación civil de S/1 millón a Rospigliosi por difamación: "Que aprenda a lavarse la boca"

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

La confrontación entre la exfiscal de la Nación Delia Espinoza y el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, alcanzó un nuevo nivel tras las declaraciones de la magistrada en conferencia de prensa este jueves 4 de diciembre.

Espinoza, recientemente inhabilitada por diez años por el Parlamento, anunció que ha iniciado una demanda civil contra el legislador por difamación, solicitando una reparación de un millón de soles.

El origen del conflicto se encuentra en las expresiones reiteradas de Rospigliosi en redes sociales y declaraciones públicas, donde calificó a Espinoza como "desquiciada".

La desquiciada y destructiva Delia Espinoza fue bien suspendida por la @JNJPeru. Ahora hay que mejorar las relaciones entre fiscalía y policía para luchar contra la delincuencia pic.twitter.com/bWp5Lniik4 — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) September 23, 2025

Para la exfiscal, este término constituye un insulto grave que atenta contra su honor y dignidad, al implicar una acusación de inestabilidad mental sin fundamento. En un contexto político marcado por tensiones y sanciones contra su figura, Espinoza interpreta estas palabras como un ataque difamatorio que busca desacreditarla.

"Lávese la boca"

Durante su intervención, Espinoza respondió con firmeza, con una frase que buscó marcar distancia frente a lo que considera un discurso ofensivo y misógino, además de exigir respeto hacia su trayectoria profesional.

"Que ese señor aprenda a lavarse la boca antes de hablar de una dama".

🔴 "Que ese señor aprenda a lavarse la boca antes de hablar de una dama", sostuvo la fiscal Delia Espinoza sobre el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. Agregó que solicitó una reparación civil de un millón de soles contra el congresista por haberla difamado e indicó... pic.twitter.com/zlAtd11PBY — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) December 4, 2025

La reparación civil

La demanda presentada incluye un pedido de reparación civil de un millón de soles, monto que Espinoza anunció será destinado íntegramente al tratamiento de menores en el Hospital Neoplásicos de Lima.

Este gesto busca reforzar la idea de que su acción no responde a un interés económico personal, sino a la defensa de su reputación y a un compromiso social que contrasta con las acusaciones de Rospigliosi.

Por su lado, el parlamentario, crítico habitual de figuras asociadas al progresismo —a quienes suele referirse como "caviares"—, celebró la sanción congresal contra Espinoza y la vinculó con supuestas persecuciones a militares y policías.

El #PlenoDelCongreso aprobó el proyecto de resolución legislativa que inhabilita por 10 años, para el ejercicio de la función pública, a la fiscal suprema Delia Espinoza por infracción constitucional. pic.twitter.com/7Lk7tGpNj4 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) December 3, 2025

La exfiscal, por su parte, sostiene que su inhabilitación y los ataques verbales forman parte de una represalia por las denuncias constitucionales que presentó contra congresistas en años anteriores.

El caso refleja la creciente polarización en la política peruana, donde los insultos y descalificaciones personales se convierten en armas de confrontación. Espinoza busca transformar un agravio en una acción legal y solidaria, mientras Rospigliosi reafirma su discurso crítico contra quienes considera adversarios ideológicos.

La demanda por difamación abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Congreso y figuras del sistema judicial, con implicancias que van más allá de lo personal y que ponen en debate los límites del respeto y la responsabilidad política.