'Pol Deportes' pasa mal rato tras ser EXPULSADO de centro comercial: "Ya retírense, está prohibido"

04/12/2025

El joven narrador de fútbol Cliver Huamán pasó un mal rato en un conocido centro comercial capitalino luego de que personal de seguridad lo invitara a retirarse. Ello ha generado que diversos usuarios de las redes sociales expresen su indignación por lo sucedido.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial

Este polémico incidente se registró cuando el adolescente que se volvió en la final de la Copa Libertadores 2025, se encontraba junto al padre del acalde de Ate Franco Vidal, Manuel Vidal, en las inmediaciones del Real Plaza Puruchuco.

Llegaron hasta dicho recinto porque el progenitor del burgomaestre le prometió regalarle al narrador deportivo un iPhone, para que pueda realizar sus transmisiones con una mejor calidad.

Ambos ingresaron con total normalidad a una tienda del centro comercial e inclusive, mostraron equipos de grabación que registraría la adquisición de este obsequio a un trabajador del centro comercial.

Sin embargo, la situación tuvo un giro inesperado cuando de pronto se les acercó un personal de seguridad y apuntó directamente a la grabación que realizaban.Todo quedó registrado en la famosa plataforma Kick y se onbservó que los empleados buscaban que ya continúen su transmisión.

En busca de bajar los ánimos del tenso hecho

Por su parte, fue un trabajador quien trató de apaciguar y calmar el momento buscando mediar a fin de buscar una solución. "Hay que ver un tipo de permiso para grabar, son ciertas políticas de cada tienda", señaló.

Frente a ello, Manuel Vidal solicitó a su equipo a que se ajuste a las reglas a fin de mantener la calma. "Hay que hacerle caso", pronunció el también creador de contenido.

Pero, pese a su esfuerzo de conciliar, los agentes de seguridad continuaron en su afán de prohibirles que continúen con la grabación de manera inmediata. A ello se le sumó que no encontraron disponible el dispositivo móvil que estaban buscando, lo que ocasionó que decidieran retirarse del lugar.

Pese al mal momento, Cliver Huamán logró conseguir su dispositivo móvil nuevo. Continuó con su transmisión con normalidad y, junto a Manuel Vidal, se dirigieron al Jockey Plaza, donde sí consiguieron el equipo.

En conclusión, 'Pol Deportes' vivió un impase polémico luego que agentes de seguridad lo expulsen de un conocido centro comercial cuando se encontraba junto a Manuel Vidal, padre del alcalde de Ate, para comprarle un iPhone para que el joven narrador deportivo realice sus transmisiones con una mejor calidad.