Congreso: aprueban declarar caducidad de denuncias constitucionales de Francisco Sagasti y José Elice

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Con 18 votos a favor y una abstención, la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados declaró la caducidad de la prerrogativa funcional del expresidente de la República, Francisco Sagasti (2020-2021) y a quien ejerció como su ministro del Interior, José Elice Navarro.

Plazo ya había vencido

El argumento que se tomó en cuenta para tomar esta decisión es que el plazo constitucional de cinco años ya había vencido, luego de que ambos dejaron sus cargos el 28 de julio del 2021. Por tal motivo, la comisión que preside Jefferson Varas de Juntos por el Perú, concluyó que no tenían competencia para seguir con el procedimiento.

Las denuncias contra el exmandatario y su titular del Interior se relacionaban a presuntas infracciones constitucionales y posible comisión de delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal. Se les acusó de pasar al retiro a tres tenientes generales y a 16 generales de la Policía Nacional de forma arbitraria, así como de designar a un nuevo comandante general de dicha institución, entre otros.

En su momento, el Pleno del Congreso Unicameral pidió que se le inhabilitara por 10 años de ejercer cargos públicos y además, que el caso sea derivado al Ministerio Público para que sea investigado por la vía penal. La denuncia la presentó el excongresista José Cueto en enero del 2023.

Denuncia contra excongresista Elvis Vergara

Otro tema trabajado fue el de la denuncia constitucional contra el excongresista Elvis Hernán Vergara Mendoza, expresidente de la Comisión de Ética. En este caso, con 18 votos a favor se admitió a trámite por ser considerada procedente en todos sus extremos.

El exparlamentario Jorge Luis Flores Ancachi atribuyó al exlegislador de Acción Popular presuntas infracciones a la Constitución Política y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y omisión, rehúso o demora de actos funcionales, previstos en el Código Penal.

De acuerdo con el informe de calificación, los hechos denunciados se relacionan con la presunta falta de actuaciones funcionales para promover el debate y votación de informes sancionadores de la comisión que presidía Vergara durante su gestión.

Otras denuncias contra Pablo Sánchez Velarde, Janet Tello Gilardi, Jorge Castillo y otros fueros declaradas improcedentes y pasadas al archivo.

La Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó declarar la caducidad de las denuncias constitucionales contra el expresidente Francisco Sagasti y su ministro del Interior, José Elice. Por otro lado, pasó a trámite la presentada contra el excongresista Elvis Vergara.