Senado: Jorge Gavidia asegura que asumirá "en soledad" el Grupo Mixto tras renunciar al Buen Gobierno

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El escenario político en el Legislativo experimentó un nuevo remecimiento luego de que el senador Jorge Gavidia formalizara su renuncia irrevocable a la militancia y a la bancada del Partido del Buen Gobierno.

El parlamentario presentó su solicitud de desafiliación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cuyo trámite toma entre tres y cinco días, y notificó en paralelo a la Oficialía Mayor del Senado su paso inmediato al Grupo Mixto, donde inicialmente asumirá sus funciones en "soledad" como único integrante de dicha bancada.

Discrepancias con su bancada

Consultado sobre los motivos de su alejamiento, Gavidia fue directo al señalar que se retiraba "por pensar diferente". El senador explicó que su decisión responde a discrepancias políticas acumuladas, entre las que mencionó el estancamiento de iniciativas y el hecho de enterarse, durante un viaje, de que la organización evaluaba aplicarle una sanción disciplinaria.

Asimismo, descartó tajantemente mantener intenciones de sumarse al oficialismo o a otra organización partidaria, reafirmando que mantendrá una postura totalmente autónoma.

Jorge Gavidia

Rechaza descalificaciones y acusaciones de transfuguismo

Ante los cuestionamientos y los señalamientos de tránsfuga surgidos tras anunciar su salida, Gavidia restó peso a los ataques públicos y arremetió contra el nivel del debate político actual en el país.

"Es lo que sucede cuando estamos en un país desinformado, que está formado en base a memes o caricaturas", expresó

En ese sentido, defendió la legitimidad de haber dado un al costado del grupo político dirigido por Jorge Nieto y lamentó que las diferencias internas de fondo dentro de los partidos terminen, según afirma, distorsionándose en la opinión pública.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El senador Jorge Gavidia, quien renunciara a la bancada y militancia del Partido del Buen Gobierno, se refirió sobre su dimisión a Exitosa. En ese sentido, asumirá "en soledad" su incorporación al Grupo Mixto. Además, sobre los cuestionamiento... pic.twitter.com/Dy6aI8qyjK — Exitosa Noticias (@exitosape) October 28, 2026

Jorge Nieto advierte debilitamiento de la oposición

la salida del senador ha generado también la reacción del propio líder de El Buen Gobierno. Ante este reacomodo en el Parlamento, Jorge Nieto advirtieron sobre la presunta existencia de una "operación en marcha" orientada a debilitar a la oposición en el Congreso a raíz de este tipo de rupturas y tensiones internas.

En declaraciones recogidas por Epicentro, el excandidato presidencial expresó que la decisión del senador "traicionaba la expectativa" de los ciudadanos que depositaron su voto en las urnas por el ahora parlamentario y que ello terminaba afectando la credibilidad del propio partido.

La renuncia de Jorge Gavidia evidencia así las profundas fricciones internas que continúan minando la cohesión de las agrupaciones parlamentarias, abriendo un nuevo flanco de debate sobre la gobernabilidad, la disciplina partidaria y una muy probable nueva fragmentación en el Congreso de la República.