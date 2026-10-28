REINFO: diputados presentan proyecto para nueva ampliación del registro hasta diciembre del 2028

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El escenario político y económico vuelve a centrarse en el sector de la pequeña minería y minería artesanal tras la presentación de un nuevo proyecto de ley impulsado por el grupo parlamentario Partido Cívico Obras que busca una nueva extensión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO)

La iniciativa plantea modificar la normativa vigente para extender nuevamente la vigencia del proceso de formalización minera integral hasta el 31 de diciembre del 2028, o hasta la entrada en vigor de la esperada Ley MAPE, presentada el pasado lunes 19 ante la Cámara de Diputados.

Propuesta alega poca eficiencia del Ejecutivo

Con el fin de solucionar los cuellos de botella administrativos, el documento, presentado por el diputado Raúl Jesús Camargo Porta, argumenta que el Estado no ha logrado procesar la alta carga de expedientes ambientales acumulados, por lo que resulta indispensable otorgar un respiro temporal a los operadores para evitar una parálisis generalizada en el sector.

Además de la ampliación del plazo, la propuesta incorpora mecanismos orientados a sincerar la realidad operativa de los mineros inscritos, reconociendo que tras más de una década muchos yacimientos originales se han agotado y los trabajadores han migrado hacia nuevas áreas.

En esa misma línea, el texto aborda el problema del desabastecimiento de insumos críticos al proponer la aplicación del silencio administrativo positivo para las opiniones técnicas sobre explosivos en el Ministerio de Energía y Minas, buscando frenar las demoras que empujan a operadores hacia mercados informales y redes de comercialización irregular.

Choque frontal con el Ejecutivo

Este nuevo intento legislativo por prolongar la vida del registro choca de manera frontal con los planes anunciados desde el Poder Ejecutivo. Apenas una semana atrás, en entrevista con Exitosa, el titular del sector, Guillermo Shinno, fue categórico al señalar que el REINFO culminará de forma definitiva en diciembre de este año.

El ministro descartó de plano cualquier nueva prórroga bajo el argumento de que el mecanismo actual ha servido en muchos casos como un escudo de protección para actividades irregulares, anunciando en su lugar la implementación de un procedimiento simplificado completamente nuevo a partir de enero.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, advirtió que la minería ilegal estaría camuflada dentro del Reinfo. Asimismo, cuestionó a quienes, según indicó, obstaculizan el proceso de formalización minera e impiden que avance.



📻... pic.twitter.com/sT8bK0T9IZ — Exitosa Noticias (@exitosape) October 21, 2026

El debate en torno al futuro del proceso de formalización minera evidencia que las discrepancias entre el Legislativo y el Ejecutivo estarían a punto de hacerse mayores a solo dos meses de vencer el proceso, convirtiéndose en un pulso decisivo sobre la gobernabilidad, la fiscalización ambiental y el control del Estado frente a la minería a pequeña escala.