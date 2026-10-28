Tragedia en Apurímac: miniván cae a un abismo en la vía Andahuaylas-Abancay y deja seis fallecidos y 14 heridos

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una miniván de la empresa de transportes Ecoturismo sufrió un despiste en la carretera Andahuaylas-Abancay, en la región Apurímac, durante la tarde de este miércoles 28 de octubre. El accidente dejó un saldo preliminar de seis fallecidos y 14 heridos, según la información inicial proporcionada sobre la emergencia.

Accidente ocurrió en Huancarama

El siniestro se registró en el kilómetro 704 de la vía Andahuaylas-Abancay, en el distrito de Huancarama. El vehículo se salió de la carretera y cayó por una pendiente de aproximadamente 300 metros, según la información atribuida a la Policía.

La unidad involucrada es una Toyota Hiace de placa X5W-308, perteneciente a la empresa Ecoturismo. El vehículo era conducido por Juan Leguía Ortiz, de 44 años. Las circunstancias exactas que provocaron el despiste todavía deben ser establecidas por las autoridades competentes.

Tras conocerse el accidente, efectivos de la comisaría de Huancarama y de la Policía de Carreteras acudieron al lugar para atender la emergencia. Las labores se desarrollaban en una zona de terreno agreste, lo que dificultaba las tareas para recuperar los cuerpos de las víctimas mortales.

Hasta el momento de la información proporcionada, las identidades de las personas fallecidas no habían sido confirmadas oficialmente por las autoridades policiales que intervinieron en el lugar. Por ello, la cifra de víctimas mortales debe mantenerse como preliminar mientras continúan las diligencias correspondientes.

Hospital de Abancay recibe a los heridos

Los pasajeros que sobrevivieron al accidente fueron trasladados al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, en Abancay, para recibir atención médica. Sin embargo, según el reporte,

La lista de heridos incluye a:

Yanina Ayala Vargas, de 34 años

Alex Quispe Ludeña, de 30

Yon Flores Flores, de 29

Emilia Gaspar Aulla, de 61

Romelmedina Maucaylla, de 28

Socorro Loyza Lima, de 62

Alberto Soto Dudeña, de 36

Waldo Pérez Guevara, de 53

Víctor Ibán Mamani, de 52

A.N.M.F, de un año

De igual forma, la lista de fallecidos es la de:

Gerardo Wenseslao Macasana.

Sergio Quispe Quispe.

Julio Vargas Alcaraz.

Linda Emy Flores López.

Mujer aún no identificada (NN).

Varón NN, quien llegó sin vida al hospital.

El reporte del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega identificó a diez personas heridas, quienes fueron trasladadas a dicho establecimiento para recibir atención médica. Sin embargo, el balance preliminar del accidente señala que hubo 14 heridos y seis fallecidos, cifras que aún requieren confirmación oficial.

Las labores de rescate continuaba, mientras se esperaba información oficial sobre las víctimas mortales y las circunstancias del siniestro. El accidente de la miniván de Ecoturismo en la carretera Andahuaylas-Abancay permanece pendiente de mayores precisiones por parte de las autoridades.