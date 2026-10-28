Hayden Panettiere: Declaran accidental la muerte de la actriz y cierran la investigación policial

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La Policía de Greenville, en California del Sur, en Estados Unidos, dio por cerrada la investigación de la muerte de la actriz Hayden Panettiere de 36 años, luego de que fuera declarada accidental. Según las indagaciones oficiales, la reconocida intérprete falleció a causa de la mezcla de varias drogas.

Tras dos meses de investigaciones

El deceso de la actriz, famosa por sus papeles en 'Heroes', 'Nashville' o 'Te amo, Beth Cooper', ocurrió el pasado 16 de agosto cuando fue encontrada sin reacción dentro de un departamento. Servicios de emergencia acudieron para intentar reanimarla luego de una llamada al 911 sobre una mujer que sufrió un paro cardíaco.

Según el informe toxicológico que realizó la Oficina de Medicina Forense de este condado sudcaliforniano, su muerte se dio por los efectos tóxicos de varias sustancias, entre las que se encontraron el fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina.

Hayden Panettiere's death has been ruled accidental after she died from the toxic effects of fentanyl, Xanax and other drugs. "Based on the (coroner's office's) determination and the findings of the investigation, Hayden Panettiere's death has been ruled accidental. The Greenville Police Department has concluded its investigation," the police department said. https://t.co/vqEfLijNWI — Variety (@Variety) October 28, 2026

Por otra parte, la necropsia no encontró en Panettiere indicios de traumatismos que contribuyeran a su fallecimiento. Citando al informe médico forense del mes pasado, la Policía de Greenville señaló que la investigación había concluido y se declaró como accidental.

Cabe recordar que en el momento que la actriz fue encontrada inconsciente y los equipos de emergencia llegaron, estaba con ella Brian Hickerson, su exnovio, quien además, fue sentenciado por haber abusado físicamente de ella en el pasado, junto a su hermano Zack.

Carrera de Hayden Panettiere

Nacida en Palisades es una aldea no incorporada en el pueblo de Orangetown, en el condado de Rockland, Nueva York, el 21 de agosto de 1989, empezó desde joven a tener apariciones en televisión, con una aparición en novelas infantiles y comerciales de televisión.

Alcanzó la fama mundial como adolescente con la serie 'Heroes', interpretando a Claire Bennet, una porrista con una cualidad de regeneración celular. Posteriormente, interpretó a Juliette Barnes en la serie 'Nashville', y su actuación fue tan reconocida que recibió una nominación al Globo de Oro como mejor actriz de reparto.

En el cine tuvo apariciones en la saga 'Scream' con el papel de Kirby Reed y también se consolidó como una figura juvenil con la comedia romántica 'Te amo, Beth Cooper' del 2009, en el que compartió el rol protagónico con Paul Rust.

Dos meses después del fallecimiento de la actriz Hayden Panettiere, la Policía del condado de Greenville, en California del Sur, Estados Unidos, la declaró como muerte accidental, cerrando de forma definitiva la investigación.