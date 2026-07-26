De Ryan Gosling a 'Black Panther 3': los anuncios de Marvel Studios en la Comic-Con 2026

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Marvel Studios volvió a sorprender a sus seguidores durante la San Diego Comic-Con 2026 con un panel lleno de anuncios y grandes novedades. La compañía presentó sus próximos proyectos y dejó varias revelaciones que prometen cambiar el rumbo del MCU.

Ghost Rider y Deadpool sorprenden

Sin duda, una de las grandes sorpresas del panel de Marvel Studios fue la llegada de Ryan Gosling al UCM como Ghost Rider. El actor se sumará a la franquicia para interpretar al mítico personaje, uno de los antihéroes más esperados por los seguidores de los cómics.

La llegada de Gosling como Ghost Rider marcará una nueva etapa para el personaje en el UCM. La cinta estará dirigida por Shawn Levy, quien estuvo al frente de 'Deadpool y Wolverine'.

Ghost Rider enters the MCU 🔥



Ryan Gosling will star in Marvel Studios' Ghost Rider, directed by Shawn Levy. #SDCC pic.twitter.com/MR2HJww2Wg — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

Además, Deadpool también tuvo protagonismo durante la presentación. Marvel confirmó que el irreverente antihéroe seguirá siendo parte importante de la franquicia, por lo que seguirá aportando su característico humor y estilo dentro del UCM.

Ryan Reynolds nunca decepciona. 😂🔥 Llegó a la Comic-Con como Grey Deadpool y nos regaló uno de los momentos más divertidos del evento. @Paloma_Nacho #SDCC2026 #SDCC26 pic.twitter.com/iskIa8PUN9 — Cinépolis (@Cinepolis) July 26, 2026

Wakanda prepara su regreso

Otra de las grandes novedades del panel fue la confirmación de "Black Panther 3", una nueva entrega que continuará explorando el futuro de Wakanda dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. La cinta volverá a contar con Ryan Coogler como director.

Durante la presentación, Marvel reveló detalles importantes sobre la película y mostró cómo la historia seguirá expandiendo el legado de uno de sus héroes más queridos.

El regreso de "Black Panther" generó gran expectativa entre los fanáticos, quienes esperan conocer más sobre los personajes que formarán parte de esta nueva aventura y el rumbo que tomará el reino tras los acontecimientos de las anteriores películas.

Ryan Coogler introduces the new #BlackPanther, David Jonsson.



Black Panther 3 arrives in theaters December 15, 2028. #SDCC pic.twitter.com/npOXtW76UW — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

Doomsday sacude el MCU

El panel de Marvel Studios también estuvo marcado por las novedades de 'Avengers: Doomsday', una de las películas más esperadas del futuro del UCM. La compañía presentó nuevos detalles de la cinta que reunirá a varios de los personajes más importantes de la franquicia.

Durante la presentación, el estudio aumentó la expectativa de los fanáticos al mostrar avances sobre la nueva amenaza que enfrentarán los héroes. La película promete ser una pieza clave para conectar las próximas historias del universo de superhéroes.

Con 'Avengers: Doomsday', Marvel busca recuperar el impacto de sus grandes eventos cinematográficos y preparar el camino para una nueva etapa. La cinta se perfila como uno de los estrenos más ambiciosos del estudio.

Con todo ello, Marvel Studios dejó grandes expectativas en la San Diego Comic-Con 2026; la llegada de Ryan Gosling al UCM y las novedades de "Black Panther 3" confirman que la franquicia aún tiene muchas sorpresas por revelar.