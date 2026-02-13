Tragedia en SJL: Mujer acusada de matar a su pareja frente a sus hijos fue capturada por la PNP

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un trágico hecho tuvo lugar en San Juan de Lurigancho luego que una mujer apuñalara hasta la muerte a su pareja tras una discusión. Lo peor de este hecho es que se habría dado frente a sus hijos menores de edad por lo que luego la victimaria intentó huir.

Mujer apuñala a su pareja hasta la muerte

La autora de este terrible delito fue identificada como Sheyla Príncipe Marín de solo 25 años. Ella, junto al padre de sus hijos, Jorge Gamarra Guerrero de 26, contaban con antecedentes por violencia familiar y hasta habían sido detenidos en el 2024 al interior de la comisaría de La Huayrona.

Según indicaron fuentes de la Policía Nacional del Perú. la joven atacó por sorpresa a su pareja asestándole diversas puñaladas que le quitaron la vida casi en el acto. El hombre no pudo defenderse de este ataque quedando tendido en el piso de la casa que ambos compartían.

Al ver el cuerpo sin vida del padre de sus hijos, Sheyla huyó del lugar para refugiarse en otro inmueble lejos de ahí. Por suerte, los efectivos policiales lograron su ubicación y posterior captura a solo unas horas de la tragedia.

Lo peor de todo fue que cuando los agentes ingresaron al inmueble para proceder las diligencias de rigor y el levantamiento del cadáver, encontraron a los menores de edad al interior por lo que se presume que habrían presenciado los hechos al detalle.

Mujer deja a sus hijos en la competa orfandad.

Contaban con antecedentes

Peritos de criminalística y miembros del Ministerio Público también se hicieron presentes en el cuarto principal de esta vivienda en SJL onde ocurrió este horrendo crimen. En diálogo para América, el coronel PNP Jorge Barrantes, jefe de la División de Orden Público y Seguridad Este I, señaló que no era la primera vez que la dependencia de La Huayrona atendía ocurrencias protagonizada por la pareja.

Incluso aseguró que ambos habían sido arrestados no solo en Lima, sino en su natal Iquitos ya que las discusiones violentas habrían sido más que recurrentes.

"Ambos tienen antecedentes por violencia familiar. Continuas peleas entre ellos tanto aquí en Lima como en Iquitos, inclusive ellos ya han estado detenidos en esta comisaría en el 2024", indicó.

En resumen, una joven mujer de solo 25 años apuñaló hasta la muerte a su pareja tras una discusión al interior de su casa en San Juan de Lurigancho. Lo peor de todo es que el trágico suceso se dio frente a sus menores hijos.