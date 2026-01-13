Amplían PLAZO para retiro de AFP de hasta 4 UIT: AQUÍ la FECHA clave para solicitar hasta S/22,000

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Aún no retiras tu AFP? No te preocupes, se anunció que se amplió el plazo para solicitar el retiro extraordinario de hasta 4 UIT. Conoce aquí la fecha y todos los detalles de este proceso que te permitirá obtener tus aportes al Sistema Privado de Pensiones (SPP).

¿Hasta cuándo puedes solicitar tu retiro AFP?

El 21 de octubre del 2025 fue la fecha clave en que miles de afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) comenzaron a registrar sus solicitudes para el retiro de sus aportes de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) con el objetivo de brindar liquidez y alivio económico en sus hogares, además de ayudarlos a cubrir necesidades urgentes o invertir en metas futuras.

Los afiliados no dudaron en desembolsar sus aportes de acuerdo a las fechas fijadas en el cronograma oficial revelado por la Asociación de AFP, de acuerdo al último dígito de su DNI. Según el calendario, se tenía previsto como último día para registrar su solicitud de retiro el 18 de enero del 2026; sin embargo, surgió una nueva noticia.

¿De qué se trata? Pues bien, debido a que el 18 cae domingo y el sistema no admite registros durante el fin de semana, se dispuso extender el plazo hasta el lunes 19 de enero con el fin de facilitar el trámite a los afiliados. ¡Ojo! Recuerda que el proceso es 100 % virtual en las respectivas plataformas de las cuatro administradoras: Integra, Prima, Hábitat y Profuturo.

Retiro AFP: Desembolso de hasta 4 UIT

El desembolso se realizará hasta en cuatro armadas mensuales de una UIT cada una, después de 30 días de ingresada la solicitud, y cada 30 días hasta completar el total solicitado. Además, recuerda que esta prórroga no solo ofrece más tiempo a los rezagados, sino que trae consigo un incremento en el dinero a recibir, ¿por qué?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó que para el año 2026 el valor de la UIT sea de S/ 5,500, registrando un alza de S/ 150 frente a los S/ 5,350 que regían en 2025. ¿Entonces en esta fecha límite en enero se podrá retirar hasta S/22,000? Según AFP Prima, en su portal oficial de Facebook, confirma que aquellos afiliados que hicieron su solicitud a partir del 2 de enero del 2026 sí podrán recibir ese monto.

Respecto a aquellos afiliados que hicieron su pedido de desembolso en 2025, recibirá la UIT considerada en ese año, es decir, un monto máximo de S/21,400.

Noticia en desarrollo...