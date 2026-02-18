RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Tras lesiones

Universitario de Deportes: Tres futbolistas regresarán y tendrán la misión de derrotar a Sporting Cristal

Buenas noticias para la hinchada crema. Según el periodista Gustavo Peralta, tres jugadores volverán al equipo y darán todo frente a Sporting Cristal.

El regreso de Santamaría, Flores y Rivera
El regreso de Santamaría, Flores y Rivera (Difusión)

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 18/02/2026

Síguenos en Google News Google News

El periodista Gustavo Peralta confirmó en su cuenta de X que tres jugadores de Universitario de Deportes vuelven a estar disponibles para el partidazo contra Sporting Cristal, uno de los más esperados del Torneo Apertura 2026.

El regreso de Santamaría, Flores y Rivera

Anderson Santamaría, Édison Flores y José Rivera regresarán al equipo y estarán disponibles para el choque contra Sporting Cristal, un partido clave en el que ambos equipos buscarán a toda costa ganar para seguir en lucha por el Torneo Apertura 2026.

Gustavo Peralta confirmó la noticia en su cuenta de X: "¡Vuelven! Anderson Santamaría, Édison Flores y José Rivera están aptos para salir en lista ante Sporting Cristal. Hoy hicieron diferenciado pero está previsto que mañana entrenen a la par del grupo. 'Santa' mejoró notablemente de la lesión".

Recordemos que a través de un comunicado publicado en su página web oficial, Universitario de Deportes informó sobre las lesiones de Édison Flores y José Rivera.

Exreferente de Universitario se rinde ante Alex Valera: "Ahorita es el mejor '9' que tiene Perú"
Lee también

Exreferente de Universitario se rinde ante Alex Valera: "Ahorita es el mejor '9' que tiene Perú"

El club señaló que "el cuerpo médico de la institución viene realizando el seguimiento correspondiente y supervisa de manera permanente el proceso de recuperación de los futbolistas".

Al igual que ellos, Anderson Santamaría también se sumó a los lesionados tras presentar molestias durante un entrenamiento, y su diagnóstico fue un desgarro en el aductor

La buena noticia para la hinchada crema es que los tres ya están en condiciones de volver y tendrán la misión de derrotar a Sporting Cristal.

Universitario de Deportes no se olvida de Alianza Lima y le envía un inesperado saludo por su 125 aniversario
Lee también

Universitario de Deportes no se olvida de Alianza Lima y le envía un inesperado saludo por su 125 aniversario

Universitario vs Sporting Cristal

El partidazo entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes pinta como el más importante de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. Los dos equipos van con todo, buscando los tres puntos para subir o mantenerse arriba en la tabla.

Los celestes llegan con un empate ante 2 de Mayo por la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores, y ahora quieren imponerse al tricampeón nacional en su propia casa.

Por su lado, la crema tiene la chance de seguir prendida entre los primeros puestos después de su último triunfo 2-1 sobre Cienciano en el Monumental.

El choque se jugará este sábado 21 de febrero en el estadio Alberto Gallardo, que aguanta 11.600 hinchas. Y para los que preguntan, arranca a las 4:00 p.m.

Con Anderson Santamaría, Édison Flores y José Rivera de vuelta, Universitario de Deportes encara este duelo clave contra Sporting Cristal con una sola misión: ganar sí o sí y seguir firme en la pelea por el Torneo Apertura 2026.

Temas relacionados Anderson Santamaría Edison Flores José Rivera Sporting Cristal Torneo Apertura 2026 Universitario de Deportes

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA