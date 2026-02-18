Universitario de Deportes: Tres futbolistas regresarán y tendrán la misión de derrotar a Sporting Cristal

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El periodista Gustavo Peralta confirmó en su cuenta de X que tres jugadores de Universitario de Deportes vuelven a estar disponibles para el partidazo contra Sporting Cristal, uno de los más esperados del Torneo Apertura 2026.

El regreso de Santamaría, Flores y Rivera

Anderson Santamaría, Édison Flores y José Rivera regresarán al equipo y estarán disponibles para el choque contra Sporting Cristal, un partido clave en el que ambos equipos buscarán a toda costa ganar para seguir en lucha por el Torneo Apertura 2026.

Gustavo Peralta confirmó la noticia en su cuenta de X: "¡Vuelven! Anderson Santamaría, Édison Flores y José Rivera están aptos para salir en lista ante Sporting Cristal. Hoy hicieron diferenciado pero está previsto que mañana entrenen a la par del grupo. 'Santa' mejoró notablemente de la lesión".

Recordemos que a través de un comunicado publicado en su página web oficial, Universitario de Deportes informó sobre las lesiones de Édison Flores y José Rivera.

El club señaló que "el cuerpo médico de la institución viene realizando el seguimiento correspondiente y supervisa de manera permanente el proceso de recuperación de los futbolistas".

Al igual que ellos, Anderson Santamaría también se sumó a los lesionados tras presentar molestias durante un entrenamiento, y su diagnóstico fue un desgarro en el aductor.

La buena noticia para la hinchada crema es que los tres ya están en condiciones de volver y tendrán la misión de derrotar a Sporting Cristal.

Universitario vs Sporting Cristal

El partidazo entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes pinta como el más importante de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. Los dos equipos van con todo, buscando los tres puntos para subir o mantenerse arriba en la tabla.

Los celestes llegan con un empate ante 2 de Mayo por la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores, y ahora quieren imponerse al tricampeón nacional en su propia casa.

Por su lado, la crema tiene la chance de seguir prendida entre los primeros puestos después de su último triunfo 2-1 sobre Cienciano en el Monumental.

El choque se jugará este sábado 21 de febrero en el estadio Alberto Gallardo, que aguanta 11.600 hinchas. Y para los que preguntan, arranca a las 4:00 p.m.

Con Anderson Santamaría, Édison Flores y José Rivera de vuelta, Universitario de Deportes encara este duelo clave contra Sporting Cristal con una sola misión: ganar sí o sí y seguir firme en la pelea por el Torneo Apertura 2026.