José Jerí fue destituido y fallo del TC no lo protege más: ¿Qué pasará con los casos seguidos en su contra?

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Tras la censura de José Jerí como presidente del Congreso y por lo tanto de la Presidencia de la República como encargado, se sabe que el fallo del Tribunal Constitucional que protegía la investidura presidencial de las diligencias del Ministerio Público ya no es aplicable en su caso.

¿Qué pasa con sus investigaciones?

José Jerí es investigado por la Fiscalía de la Nación por el caso 'Chifagate', por los presuntos delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y negociación incompatible; y por el el caso 'Amigas de Jerí', por el presunto delito de tráfico de influencias.

En ese sentido, como se recuerda, el Tribunal Constitucional a través de un fallo ordenó que las investigaciones preliminares iniciadas por el Ministerio Público tengan un límite y se reactiven cuando el mandatario haya dejado el cargo.

En respeto a ello, el 30 de enero, el Fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, acudió hasta Palacio de Gobierno a tomar las declaraciones de Jerí por el caso 'Chifagate'. El 2 de marzo, se planeaba que acuda nuevamente para tomar sus descargos por el caso 'Las Amigas de Jerí'. Sin embargo, tras la salida de Jerí del cargo será este quien tenga que acudir hasta el Ministerio Público para expresarse y aclarar la situación ante la Fiscalía.

Asimismo, la Fiscalía de la Nación podrá requerir contra él cualquier medida restrictiva para continuar las investigaciones, como el allanamiento de su domicilio, la incautación, intervención de sus comunicaciones, levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria e incluso pericia corporal. Estas son diligencias que como presidente no podían realizarse debido a que el TC buscaba proteger la investidura.

Sumado a ello, también se podrá concluir las investigaciones preliminares en su contra, formulando las acusaciones constitucionales ante el Congreso, ya que su cargo de parlamentario no impide la continuación de las investigaciones preliminares.

Fiscalía inicia investigación preliminar

La Fiscalía de la Nación ha dispuesto iniciar investigaciones preliminares contra el presidente José Jerí por la contratación de allegadas al mandatario tras visitar Palacio de Gobierno, por el presunto delito de tráfico de influencias.

A través de un documento, la Fiscalía dispuso el inicio de las investigaciones preliminares por 90 días contra el presidente José Jerí, siendo un nuevo caso seguido por el Ministerio Público en su conta. Además, la Fiscalía Anticorrupción también viene realizando las investigaciones por el mismo caso.

Es así que José Jerí se encuentra desprotegido de las investigaciones en su contra tras su censura como presidente del Congreso y su salida de la Presidencia de la República.