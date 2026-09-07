PNP: Mininter aprueba 414 vacantes para ascenso de oficiales en el proceso de promoción 2027

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio del Interior aprobó 414 vacantes para Oficiales Superiores de Armas de la Policía Nacional del Perú, como parte del proceso de ascenso por concurso del año 2026, correspondiente a la Promoción 2027.

De acuerdo con la Resolución Ministerial N.° 1328-2026-IN, publicada este 7 de septiembre en el diario El Peruano, se habilitaron 110 plazas para el grado de coronel, 150 para comandante y 154 para mayor.

La medida fue adoptada a partir de la propuesta presentada por la Dirección de Recursos Humanos de la PNP, dentro del proceso establecido para determinar las plazas disponibles en cada grado policial.

También incluyen oficiales servicios

La resolución también establece vacantes para Oficiales Superiores de Servicios, distribuidas entre distintas profesiones y especialidades requeridas por la institución policial.

Para el grado de coronel, se consideran plazas para profesionales de Asistencia Social, Biología, Derecho, Enfermería, Medicina, Obstetricia, Odontología y Química Farmacéutica.

En el caso de los comandantes, se contemplan vacantes para áreas como Administración, Antropología, Arquitectura, Contabilidad, Derecho, Economía, Enfermería, Medicina, Ingeniería y Psicología, entre otras especialidades.

Para el grado de mayor, la lista incluye profesionales de Biología, Contabilidad, Economía, Enfermería, Estadística, Ingeniería, Medicina, Nutrición, Odontología, Psicología, Química Farmacéutica y Tecnología Médica, entre otras carreras.

Proceso corresponde al 2026

La aprobación de estas plazas se realiza en el marco de la Ley N.° 31873, que regula los procesos de ascenso del personal de la Policía Nacional. Esta norma establece que las vacantes son plazas disponibles para cada grado y especialidad, según las necesidades institucionales.

Con la resolución publicada, el Mininter formalizó las vacantes que estarán disponibles para el proceso de ascenso 2026, cuyo resultado corresponderá a la Promoción 2027.

La medida permitirá continuar con el procedimiento de evaluación y selección de los oficiales que buscan acceder al grado policial inmediato superior, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos para este concurso.